SOL Parti: Hesabı Kızılay yetkilileri verecek

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından stokladıkları çadırları, sattığı ortaya çıkan Kızılay’ı protesto eden SOL Partililerin yargılanması bugün başlayacak. Duruşma öncesi yapılan açıklamada destek çağrısını yineleyen SOL Parti, tüm yurttaşları Kızılay yetkililerinden hesap sormaya davet etti.

Kızılay, 4 Haziran 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Uluslararası Göç Örgütü’ne depolarda bulunan 227 çadır ile afetler için stoklanan 600 çadırın satılmasına karar vermişti. Kahramanmaraş depremlerinin meydana gelmesinin ardından deprem bölgesine yeterli çadır gönderemeyen Kızılay’ın çadır satması protestolara neden olmuştu.

SOL Partililer, Mart 2023 tarihinde Kızılay yetkililerini protesto etmek için bir araya gelmiş polisin müdahalesiyle 77 kişi gözaltına alınmıştı. Parti yöneticilerinin, üyelerin, parti avukatlarının, gazetecilerin ve destek verenlerin gözaltına alındığı eylemle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün saat 10.00’da İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi açıklama yapan SOL Parti’den, dayanışma çağrısı yapılarak "Tüm duyarlı kamuoyunu, hesap sorduğumuz için yargılandığımız bu davada, 6 Şubat depremini felakete çeviren AKP iktidarından ve çadır satan Kızılay yetkililerinden hesap sormaya davet ediyoruz" denildi.