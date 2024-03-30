SOL Parti, Hozat’ta halk yürüyüşü gerçekleştirdi
Seçilmesi durumunda ilçeyi halkla birlikte yöneteceğini vurgulayan SOL Parti Hozat Belediye Başkan Adayı olan Aydın Kaya, seçim öncesi bit halk yürüyüşü gerçekleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti'nin Dersim'in Hozat ilçesinden Belediye Başkan Adayı olan Aydın Kaya, bugün bir halk yürüyüşü gerçekleştirdi.
Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte, Kaya, ilçeyi halkla birlikte yöneteceklerini vurguladı.
SOL Parti'nin "X" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Haydi Hozat değişimin sesine ses ver. Sol kazanırsa halk kazanır" ifadelerine yer verildi.
⭐Haydi Hozat değişimin sesine ses ver.— SOL Parti (@solpartibilgi) March 30, 2024
Sol kazanırsa halk kazanır. #oylarsolpartiye #hozat @SOLPartiHozat pic.twitter.com/PXtcweiZW1