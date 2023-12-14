SOL Parti İzmir, Bayraklı'da bir araya geldi

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Bayraklı'da bir araya geldi. Etkinlikte konuşan SOL Parti İzmir İl Başkanı Barış İnce, "Bundan sonra her mahallede devrimciler olacak, sosyalistler olacak" dedi.

BİRGÜN EGE

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Bayraklı Havuz Kafe'de 500'den fazla üyeyle yemekte bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan SOL Parti İzmir İl Başkanı Barış İnce, umudu çağırabilmek için yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuzu söyledi.

"Biz yaparsak bir şey değişecek" diyen İnce, "Bizler inanmadığımız şeyleri söylemiyoruz. Sol olmazsa okullarda, kampüslerde sol olmazsa hiçbir şey iyiye gitmeyecek. Bugün kurulan masalar dağılırken, ittifaklar çökerken, kendi adaylarına bile oy verilmediği açıklanırken, bu ülkenin solcuları oyları, sandıkları korudular" diye konuştu.

Bundan sonra sadece AKP'ye değil, düzene karşı sosyalizm mücadelesi vermenin temel görev olduğunu dile getiren İnce, "Bizler olmadığınız sürece sosyalizm anlatılmayacak. Bizler alanlarda olursak, ülkeyi örgütlersek bir şey değişecek. Bugünlerde asgari ücret için toplanan komisyon bu ülkenin emekçilerine sefaleti dayatmak istiyor. Bizi sefalete mahkum eden bu rejimi, saray saltanatını protesto edelim. Bizler İzmir'in her yerinde solun varlığını göstermek zorundayız. Yerel seçimlerden sonra 'Bu mahalle soldur' diyecekler. Bizler devrimciler olmadığı sürece ülkede ne sosyal demokratlar ne de başka ilericilere yer var. Bundan sonra her mahallede devrimciler olacak, sosyalistler olacak. Biz yaparsak olacak, biz varsak olacak" dedi.