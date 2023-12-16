SOL Parti İzmir İl Örgütü: Asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalım

SOL Parti İzmir İl Örgütü, asgari ücret görüşmelerine tepki göstermek için eylem düzenledi. Yapılan açıklamada, "İşçiler, köylüler, emekliler, emekçiler olarak insanca bir yaşam için asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalım" denildi.

BirGün EGE

SOL Parti İzmir İl Örgütü, “AKP asgari ücretle emekçilere sefalet dayatıyor” sloganı ile eylem gerçekleştirdi.

İlk olarak parti binasından Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası basın açıklaması okundu.

Basın açıklamasını okuyan SOL Parti İzmir İl Sözcülerinden Nuray Beyenç, "Asgari ücret görüşmeleri, insanca yaşam talebiyle daha çok sömürme hırsının uzlaşamayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor.Asgari ücret görüşmeleri, açgözlü sermayenin emekçilere sefalet dayatmaktan başka bir amacı olmadığını gösteriyor. İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yol yok" diye konuştu.

SOYGUN VE SEFALET

Beyenç, "Uydurma enflasyon hedefinin asgari ücret çıtası olarak belirlenmesi ve asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi on iki aylık soygun ve sefalet demektir" dedi ve ekledi: "Asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü hesaba katıldığında bu tüm emekçiler için sefalet anlamına gelmektedir. Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirleyemeyeceği açıktır. İşçiler, köylüler, emekliler, emekçiler olarak insanca bir yaşam için asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalım."

REFAH PAYI HESAP EDİLMELİ

Beyenç, SOL Parti'nin asgari ücret ile ilgili taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

-Asgari ücret anayasada yer aldığı şekilde insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı tüm kayıplar ay ay telafi edilmelidir.

SOL Parti İzmir İl Örgütü: Asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalımhttps://t.co/6jbAZv3yZq pic.twitter.com/rEmyj6hslz — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 16, 2023

-İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir.

-Açgözlü sermayenin ihtiyaçlarını çoğulculuk kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışan anti-demokratik komisyon yapısı değişmeli, çalışanların yarısına ulaşan asgari ücretlilerin seslerini doğrudan duyuracağı gerçek bir sözleşme yapısına geçilmelidir.

-Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır.

-Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri, en düşük emekli aylığı asgari ücret olacak biçimde belirlenmelidir.