SOL Parti Kocaeli adayı Yüce: Mücadele etmezsek yıkım daha büyük olacak

Yerel yönetimlerin belirleneceği seçimlere son bir hafta kaldı. Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli’nin Derince ilçesinde ziyaretlerde bulunan SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, "Mücadele etmezsek yıkım daha büyük olacak" dedi.

HABER MERKEZİ

SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, yerel yönetimlerin belirleneceği seçimlere son bir hafta kala ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Torun son olarak Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Derince Artvinliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni de ziyaret eden Torun, yurttaşların sorun ve taleplerinin ancak katılımcı, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla aşılabileceğini dile getirdi.

Ülkede halkın siyaset sahnesinden uzaklaştırıldığına ve tek adam rejiminin yerellere yansımalarına da dikkat çeken Torun, bir kadın aday olarak bu düzeni değiştirmek ve halkı yönetime dahil etmek için mücadele verdiklerini vurguladı.

İnsanların temel gıdalara erişiminin bile artık zor olduğunu belirten Torun şöyle konuştu:

"Bir tarafta servetine servet katanlar varken bir tarafta sefalete mahkûm emekliler, genç işsizler ordusu, asgari ücrete mahkum edilen milyonlar, hakları gasp edilen işçiler var. Emek şehri Kocaeli’nin neresine gidersek gidelim bu acı tablo insanın suratına tokat gibi çarpıyor."

"OKULLAR TARİKATLARA TESLİM EDİLDİ"

"Tarikat ve cemaatlerin son dönemde daha da güçlendiklerini ve şeriat güzellemeleri yaparak ülke rejimini değiştirmeye göz diktiğini görüyoruz" diyen Torun, gerici yapıların kamusal alanlarda etkin hale getiriliğini ve özellikle okulların tarikatlara teslim edildiğini belirtti.

Torun, "Bu noktada SOL Parti olarak halk için halka birlikte sloganıyla yola çıktık. Bunun en iyi örneğini 1979’da Fatsa’da kurulan halk komiteleriyle gördük. Halkın gerçek anlamda belediyecilikte etkin ve karar verici olabileceğini, böylece emekten yana bir yönetim sergilenebileceğini biliyoruz. Görüyoruz ki bugün bu rejim karşısında bir araya gelmezsek yarınlarımız bugünlerden daha kötü olacak. Biz sosyalistler olarak kendi yaşamlarımızı korumak örgütlenerek omuz omuza vererek bu karanlıktan çıkmak zorundayız. Bu sebeple oylarınıza talibiz" ifadelerine yer verdi.

Derince’de ki ziyaretlerin ardından İzmit’te bir araya gelen SOL Partililer kentin merkezinde bildiri çalışması gerçekleştirdi.