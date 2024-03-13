SOL Parti'nin Defne adayı Mansuroğlu: Defne Hastanesi'nin altyapı sorunları giderilemedi

SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu, Defne'de hastane esnafını ziyaret etti. Defne Hastanesi'nin altyapı sorunlarının giderilmediğini belirten Mansuroğlu, kanalizasyon sistemi, su ve çevre düzenlemesinin olmadığını ifade etti.

SOL Parti'nin Defne Belediye Başkan adayı Serbay Mansuroğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Mansuroğlu, Defne'de hastane esnafını ziyaret etti.

Defne Hastanesi'nin önünde açıklamalarda bulunan Mansuroğlu, "Hepsi zor şartlar altında göreve devam ediyor. Hastanenin altyapısı tamamlanmadığı için maalesef suları bile yok" dedi.

Altapı sisteminin tamamlanmadığı için su giderinin bulunmadığını belirten Mansuroğlu, "Birçoğu foseptik çukuru açmak zorunda kaldı. Kaldırımları yok, etraf kir içinde. Temizlik personeli yok, esnafımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hastane aylardır açık olmasına rağmen altyapı sorunları giderilemedi. Altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede ciddi derece hastane açığı olduğunu vurgulayan Mansuroğlu, Defne Hastanesi'nin de tam olarak tamamlanmadığını kaydetti.

"ÇALIŞANLARIN YETKİ SAHİBİ OLDUĞU BELEDİYE"

Mansuroğlu, Hatay DİSK Başkanı Emin Doğruel ile de görüştü.

Belediye çalışanlarının sorunlarını, depremzede işçilerin yaşadığı problemleri konuştuklarını belirten Mansuroğlu, "Depremin günlerinde depremzede belediye çalışanlarına "Şerefsizler. İşinizin başına gelin" diye mesajlar atan belediye başkanını biliyoruz. Bir daha bu halk böyle anlayış görmeyecek. Sendikamızla birlikte çalışanların söz, yetki sahibi olduğu belediyeyi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.