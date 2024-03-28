SOL Parti'nin Defne adayı Mansuroğlu: Vatandaşlar hâlâ çadırda kalıyor

SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu, Defne'deki konteyner sorununa değinerek, "Vatandaşlarımızın bir kısmı hâlâ kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlarda kalıyorlar" dedi. Yerel seçim mesajı veren Mansuroğlu, "Bütün Defnelileri bize güç vermeye, oy vermeye ve birlikte değişimi gerçekleştirmeyi çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

SOL Parti'nin Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, Defne'deki konteyner sorununu gündeme getirdi.

Defne'nin Halisli Mahallesi'nde açıklamalarda bulunan Mansuroğlu, "Vatandaşlarımızın bir kısmı hâlâ kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlarda kalıyorlar" dedi.

"Necla Teyze ve Süleyman Amca burada kalıyor" diyen Mansuroğlu, "Uzun zamandır konteyner talepleri var, hatta yerlerini de hazırlamışlar. Yıkılan evlerinin yerine konteyner yeri hazır" ifadelerini kullandı.

Mansuroğlu, şöyle devam etti: "Kaymakamlık'tan konteyner bekliyorlar. Aylardır çadırın içinde karı, kışı yaşadılar. Ama aylardır Kaymakamlık'tan bir konteyner alamadılar."

"Halisli mahallesinde, buna benzer Defne'nin birçok mahallesinde çok fazla vatandaş kendi imkanlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor" diyen Mansuroğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki pazar biz geldiğimizde, belediyenin kurumsal gücüyle artık bu sorunlara son vermek istiyoruz. Ne Necla Teyze ne de Süleyman Amca derme çatma çadırlarda bir kış daha geçirmesin istiyoruz. Birlikte bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Bütün Defnelileri bize güç vermeye, oy vermeye ve birlikte değişimi gerçekleştirmeyi çağırıyoruz."