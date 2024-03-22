SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu'ndan 15 maddelik taahhütname

SOL Parti Defne adayı Serbay Mansuroğlu, belediye başkanı olması halinde uyacağı ilkeleri içeren taahhütnameyi imzaladı. Taahhütnamede, "Son depremzede evine yerleşene kadar borçlar ödenmeyecek" denildi ve geri çağırma hakkına vurgu yapıldı.

Güncel 22.03.2024 12:59 Giriş: 22.03.2024 12:59

Güncelleme: 22.03.2024 13:12 Kaynak: Haber Merkezi

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