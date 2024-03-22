SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu'ndan 15 maddelik taahhütname
SOL Parti Defne adayı Serbay Mansuroğlu, belediye başkanı olması halinde uyacağı ilkeleri içeren taahhütnameyi imzaladı. Taahhütnamede, "Son depremzede evine yerleşene kadar borçlar ödenmeyecek" denildi ve geri çağırma hakkına vurgu yapıldı.
SOL Parti Defne adayı Serbay Mansuroğlu, belediye başkanı olması halinde uyacağı ilkeleri içeren taahhütnameyi paylaştı.
Mansuroğlu'nun imzaladığı taahhütnamede, katılımcı bütçe uygulamasının yaşama geçirileceği belirtildi.
"Geri çağırma hakkını savunup uygulayacağız" denilen taahhütnamede, "Defne halkında memnuniyetsizlik oluşması halinde geri çağırma hakkına saygı duyacağız ve 5 yıl beklemeden gereğini yapacağız" ifadeleri kullanıldı.
Taahütnamede, son depremzedenin evine yerleşene kadar borçların ödenmeyeceği vurgulandı.
Serbay Mansuroğlu'nun paylaştığı taahhütnamede şunlar kaydedildi:
>> Enkazdan nasıl çıktığımızı her zaman hatırlayacağız.
>> Defne'nin temsilcisi olacak ve Defne halkının haklarını her alanda savunacağız.
>> Son depremzede evine yerleşene kadar borçlar ödenmeyecek.
>> Okullarda karnı tok çocuklar olacak.
>> Başkanlığın kapısı da koltuğu da olmayacak.
>> Her şey halk için halkla birlikte yapılacak.
>> Mahalle Meclisleri ve Kent Meclisi kuracağız.
>> Kadın, çocuk, esnaf ve engelli meclisleri kuracağız.
>> Katılımcı bütçe uygulamasını hayata geçireceğiz.
>> Bütçe halkın ihtiyaçlarına göre, halkla birlikte hazırlanacak ve halkın denetimine açık olacak.
>> Halkımıza her zaman hesap vereceğiz.
>> Geri çağırma hakkına saygı duyacağız.
>> Defne halkında memnuniyetsizlik oluşması halinde geri çağırma hakkına saygı duyacağız ve 5 yıl beklemeden gereğini yapacağız.
>> Eşitlikçi hizmet anlayışını tüm yurttaşlara yansıtacağız.
>> Suyu, toprağı, havayı, ormanları ve tüm doğamızı koruyacağız.