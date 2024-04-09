SOL Parti'nin kazandığı Hozat Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti

SOL Parti'nin kazandığı Dersim'in Hozat Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti. Törende konuşan yeni belediye başkanı Aydın Kaya, "Seçimin kazananı, kaybedeni yok. Hozat halkının iradesi kazanmıştır" dedi.

31 Mart'ta Dersim'in Hozat ilçesinde yerel seçimini kazanarak yeni Hozat Belediye Başkanı seçilen SOL Partili Aydın Kaya, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

Belediye'de gerçekleşen devir teslim töreninde ilk olarak 5 yıl görev yapan CHP'li Seyfi Geyik konuştu. Seçimi kazanan Aydın Kaya'yı tebrik eden Geyik, şunları söyledi:

"Ben 5 yıllık görevimde adaleti tesis etmeye çalıştım. Yanlışlarımız olabilir ama mesele toplumda ahlaki değerlere, inançlara, kültürlere sahip çıkmaktır. Hiçbir zaman şahsi hesaplar ve particilik gibi toplumun istemediği şeyler yapmanın doğru olmadığını savunduk. İş alımlarında kayırmacılık yapmadım. Bu kapının içinden rantı geçirmedim."

Yeni Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ise seçimin kaybedeni olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hozat'ta belediye başkanlığı yapan, bu halka fayda sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Her şey belgeli olacak, biz de belgelerimizi hazırlayacağız. Biz hayatımızda kin ve nefretle hareket etmedik. Siyaset ayrı bir şey. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok, Hozat halkının iradesi kazanmıştır. Ben de halkımıza teşekkür ediyorum."