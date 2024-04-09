SOL Parti'nin kazandığı Hozat Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti
SOL Parti'nin kazandığı Dersim'in Hozat Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti. Törende konuşan yeni belediye başkanı Aydın Kaya, "Seçimin kazananı, kaybedeni yok. Hozat halkının iradesi kazanmıştır" dedi.
31 Mart'ta Dersim'in Hozat ilçesinde yerel seçimini kazanarak yeni Hozat Belediye Başkanı seçilen SOL Partili Aydın Kaya, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.
Belediye'de gerçekleşen devir teslim töreninde ilk olarak 5 yıl görev yapan CHP'li Seyfi Geyik konuştu. Seçimi kazanan Aydın Kaya'yı tebrik eden Geyik, şunları söyledi:
"Ben 5 yıllık görevimde adaleti tesis etmeye çalıştım. Yanlışlarımız olabilir ama mesele toplumda ahlaki değerlere, inançlara, kültürlere sahip çıkmaktır. Hiçbir zaman şahsi hesaplar ve particilik gibi toplumun istemediği şeyler yapmanın doğru olmadığını savunduk. İş alımlarında kayırmacılık yapmadım. Bu kapının içinden rantı geçirmedim."
Yeni Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ise seçimin kaybedeni olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Hozat'ta belediye başkanlığı yapan, bu halka fayda sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Her şey belgeli olacak, biz de belgelerimizi hazırlayacağız. Biz hayatımızda kin ve nefretle hareket etmedik. Siyaset ayrı bir şey. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok, Hozat halkının iradesi kazanmıştır. Ben de halkımıza teşekkür ediyorum."
HOZAT'TA SEÇİM
Hozat'ta yapılan seçimlerde SOL Parti adayı Aydın Kaya 478 oy ile belediye başkanı seçilmişti. CHP'nin adayı Seyfi Geyik 449, TİP adayı Atilla Bulut 422, AKP adayı Ali Haydar Tunçel ise 406 oy almıştı.