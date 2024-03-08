SOL Parti'nin Kemalpaşa adayından taahhütname: 'Geri çağırma hakkı' vurgulandı

SOL Parti'nin Kemalpaşa adayı Harun Vayiç, belediye başkanı olması halinde uyacağı ilkeleri içeren taahhütnameyi imzaladı. Taahhütnamede, "5 yıl beklemeden memnuniyetsizlik halinde halkımızın geri çağırma hakkına saygı duyacağız, gereğini yapacağız" ifadelerine yer verildi.

SOL Parti'nin Artvin Kemalpaşa adayı Harun Vayiç, belediye başkanı olması halinde uyacağı ilkeleri içeren taahhütnameyi imzaladı.

Harun Vayiç'in imzaladığı taahhütnamede, bütçede halkın ihtiyaçlarının esas alınacağı vurgulandı.

Kamu çıkarının korunacağı kaydedilen taahhütnamede, "Kemalpaşa'yı Meclislerle yöneteceğiz" denildi.

"Geri çağırma hakkı"na da vurgu yapılan taahhütnamede, "5 yıl beklemeden memnuniyetsizlik halinde halkımızın geri çağırma hakkına saygı duyacağız, gereğini yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Harun Vayic'in imzaladığı taahhütnamedeki ilkeler şöyle:

>> Halktan gizli hiçbir şey yapmayacağız

>> Ne yaparsak Kemalpaşa halkıyla yapacağız

>> Gençlik, kadın, çocuk, esnaf, engelli meclisleri kuracağız.

>> Kemalpaşa'yı Meclislerle yöneteceğiz.

>> Katılımcı bütçe uygulamasını yaşama geçireceğiz.

>> Bütçeyi halkla yapacağız. Bütçe halkın denetimine açık olacak.

>> Bütçede halkın ihtiyaçlarını esas alacağız.

>> Kamu çıkarını koruyacağız.

>> Halkımıza her zaman hesap vereceğiz.

>> Geri çağırma hakkını savunacağız.

>> 5 yıl beklemeden memnuniyetsizlik halinde halkımızın geri çağırma hakkına saygı duyacağız, gereğini yapacağız.

>> Hizmet anlayışımızda hiçbir ayrımcılığa izin vermeyeceğiz, eşitliği esas alacağız.

>> Suyu, toprağı, havayı, ormanları, hayvanları, eko-sistemi gözümüz gibi koruyacağız.

>> Her şey Kemalpaşa için olacak.