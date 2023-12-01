SOL Parti, Program-Tüzük Konferansı'nın sonuç bildirisini açıkladı: Devrimci Demokratik Cumhuriyet yolunda ileri

SOL Parti'nin, 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Program-Tüzük Konferansı'nın sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, "Mücadelemiz gericiliğin ve sömürünün karşısında laik, bağımsız, demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir temel üzerine yükselecek Devrimci Demokratik bir Cumhuriyet mücadelesi olacaktır" denildi.

SOL Parti'nin, 18-19 Kasım tarihlerinde ‘Devrimci Demokratik Cumhuriyet Yolunda İleri’ sloganıyla düzenlediği Program-Tüzük Konferansı'nın sonuç bildirisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birinin muhalefetin izlediği yanlışlarla dolu siyasetin sonucunda kaybedildiği belirtilen bildiride, "Kuşkusuz bu yenilgi aynı zamanda sağa teslim olmuş, referanduma dönüştüğü kavranamamış, kazanılacak milletvekili tartışmalarına hapsedilmiş, birkaç elit arasında söz düellosuna dönen parlamento alanına indirgenen siyasetin yenilgisi olarak da görülmeli" denildi.

ÜLKENİN İLERİCİ DİRENİŞ GÜÇLERİ TESLİM OLMAYACAK

"Yaşanan yenilginin nedeni ne olursa olsun toplumun önemli bir bölümünde haklı bir hayal kırıklığı yarattı" denilen bildiride, şunları kaydedildi:

"Ancak şunu da ifade etmek gerekiyor ki yıllardır siyasal İslamcı rejime karşı mücadele eden ülkenin ilerici direniş güçleri teslim olmayacağını ortaya koymayı sürdürüyor. Cumhuriyet’in tüm kazanımlarının yok edilmeye çalışıldığı 100. Yılda, kent meydanlarına sığmayan kalabalıkların varlığı aynı zamanda Siyasal İslamcı rejime karşı milyonların muhalefet arayışının da bir ifadesidir.

Önümüzdeki dönemin mücadelesi siyasal İslamcı rejimin yukarıdan aşağıya inşa süreci karşısında, her alanda bir mevzi mücadelesi olarak sürdürülmek zorundadır. SOL Parti, iktidara karşı kora kor bir mevzi mücadelesini örgütleyecek sorumlulukla, bunun gereklerine uygun yeni bir anlayışla mücadelesini sürdürecektir."

TOPLUMSAL TALEPLERİ MERKEZE ALAN DİRENİŞ HATTI

Mücadele vurgusu yapılan bildiride, "Hayatın tamamını kuşatmaya yönelen gerici esarete, her gün biraz daha artan yoksullaşmaya ve adaletsizliklere karşı gençlerin, kadınların, işçilerin, köylülerin ve tüm ezilenlerinin hakları ve geleceğini kazanma mücadelesini her saldırı noktasını bir direniş mevziisine çevirerek sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, şunlar ifade edildi: "Bu anlayışla yükselen toplumsal talepleri merkeze alan direniş hattını, kampüslerden mahallelere, fabrikalardan köylere ve yaşamın bütününde halkın kendi kaderi hakkında söz sahibi olacağı örgütlenmelerin yaratılması hedefiyle ileri taşıyacağız!"

ŞİMDİ AYAĞA KALKMA ZAMANI

"Bu mücadele gericiliğin ve sömürünün karşısında laik, bağımsız, demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir temel üzerine yükselecek Devrimci Demokratik bir Cumhuriyet mücadelesi olacaktır" ifadelerine yer verilen bildiride, şunlar vurgulandı:

"Partimizin yeni döneme hazırlığının bir parçası olarak 18-19 Kasım tarihlerinde topladığımız Konferansımızla Program Ve Tüzük yenilenmesi ortak sözümüzü daha da güçlendirdi.

Şimdi ayağa kalkma zamanı. Şimdi dünden daha büyük bir inançla, cüretle, tüm mücadele kararlılığımız ve yeni dönemin üzerimize yüklediği sorumluluklarının bilinciyle yürüyüşümüzü büyüterek devam ettirme zamanı. Şimdi SOL zamanı."