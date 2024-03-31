SOL Parti, Saratlı ve Hozat’ta zafer ilan etti

SOL Parti, kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı ve Hozat'ı kazandığını duyurdu.

Siyaset 31.03.2024 19:33 Giriş: 31.03.2024 19:33

Güncelleme: 31.03.2024 19:45 Kaynak: Haber Merkezi