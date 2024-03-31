SOL Parti, Saratlı ve Hozat’ta zafer ilan etti
SOL Parti, kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı ve Hozat'ı kazandığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beledei ile Dersim’in Hozat ilçesinde zafer ilan etti.
Partinin X hesabından “Kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı'da SOL Parti kazandı, halk iktidarda!” ve “Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat'ta SOL kazandı, halk iktidarda!” mesajları paylaşıldı.
SOL Parti’nin Hozat adayı Aydın Kaya, Saratlı adayı ise Cuma Kaplan’dı.
⭐ Teşekkürler Saratlı!— SOL Parti (@solpartibilgi) March 31, 2024
Kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı'da SOL Parti kazandı, halk iktidarda! pic.twitter.com/ByfQJTk8LG
⭐Devrimciler kazandı!— SOL Parti (@solpartibilgi) March 31, 2024
Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat'ta SOL kazandı, halk iktidarda!