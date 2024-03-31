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SOL Parti, Saratlı ve Hozat’ta zafer ilan etti

SOL Parti, kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı ve Hozat'ı kazandığını duyurdu.

Siyaset
  • 31.03.2024 19:33
  • Giriş: 31.03.2024 19:33
  • Güncelleme: 31.03.2024 19:45
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti, Saratlı ve Hozat’ta zafer ilan etti

SOL Parti, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beledei ile Dersim’in Hozat ilçesinde zafer ilan etti.

Partinin X hesabından “Kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı'da SOL Parti kazandı, halk iktidarda!” ve “Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat'ta SOL kazandı, halk iktidarda!” mesajları paylaşıldı.

SOL Parti’nin Hozat adayı Aydın Kaya, Saratlı adayı ise Cuma Kaplan’dı.

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