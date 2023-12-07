SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen’e 7 yıllık ‘özel tarama’ ile soruşturma!

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen hakkında, yazı ve konuşmalarıyla ilgili yapılan geçmişe dönük tarama sonucunda iki ayrı soruşturma başlatıldı. 2015-2022 yılları arasındaki yazı ve konuşmaların taranması üzerine ‘Devlet büyüklerini aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla başlatılan ikinci soruşturma kapsamında ifade veren İşleyen, “AKP’ye karşı mücadelemizi yargılama konusu haline getirmeye çalışıyorlar” dedi.

BirGün ANKARA

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen hakkında, geçmişe dönük bir arşiv taraması sonucunda iki ayrı soruşturma başlatıldı. İşleyen, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü polislerine ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında İşleyen’in, partinin haber paylaşım platformu olan X hesabı @sol_siyaset’te yer alan yazı ve konuşmaları tarandı. İşleyen’in önümüzdeki günlerde bu soruşturma kapsamında ifade verebileceği bildirildi.

Söz konusu ilk soruşturma devam ederken savcılık, taramadan elde ettiği diğer bazı yazı ve konuşmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na devretti. Bunun üzerine Önder İşleyen hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından ‘devlet büyüklerini aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla bir soruşturma daha başlatıldı.

80 SAYFALIK ‘ARAŞTIRMA’ RAPORU!

Bu soruşturma kapsamında polis tarafından 80 sayfalık bir araştırma raporu hazırlandı. Raporda İşleyen’in partinin mitinglerinde yapılan konuşmaları ve partinin resmi bildirileri yer aldı. Raporla birlikte, İşleyen’in 2015-2022 dönemindeki tüm parti faaliyetlerinin incelendiği ortaya çıktı.

İşleyen’in 2022 yılında “Devrimci demokratik cumhuriyet için birleşelim” çağrısıyla yapılan Trabzon mitinginde yaptığı konuşmada ‘Karadeniz işgal altındadır’ ifadesi suç unsuru sayıldı.

Ayrıca partinin Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2022’de gerçekleştirilen “Fındığımıza, Emeğimize, Doğamıza Sahip Çıkalım” başlıklı fındık mitingindeki konuşma da soruşturma dosyasına girdi. İşleyen mitingde "Hayat pahalılığının bu kadar yüksek olduğu bir yerde bir kez daha söylüyoruz: Fındık en az 70 TL olmalı ve bu enflasyon ortamında sürekli güncellenmelidir. Zengine kur güvencesi verenler asıl emekçilerin hakkını vermek zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.

‘SUÇ İCAT ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR’

Soruşturma kapsamında bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube polislerine ifade veren İşleyen, BirGün’e yaptığı değerlendirmede “Suç icat etmek üzere epey çalışmışlar. Geriye doğru sene sene inceleyerek hazırladıkları 80 sayfalık araştırmanın sonucunda suç olarak ileri sürdükleri her şey, sonunda bu karanlık rejime karşı yürüttüğümüz mücadelemizin kendisidir” dedi.

“Bir anlamda AKP’ye karşı mücadelemizi yargılama konusu haline getirmeye çalışıyorlar” diyen İşleyen, şöyle konuştu: “Onların her sayfasında suç aradıkları bu mücadelenin her anıyla gurur duyuyoruz. SOL Parti AKP’ye karşı mücadelenin onurunu taşıyan bir parti. Simdi bu haklı mücadelemizi; bütün emekçilerin ve ezilenlerin hakları ve geleceğini kazanmak için daha ileri taşımaya kararlıyız.”