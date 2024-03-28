SOL Parti varsa kimse çalamaz

Haber Merkezi

Seçim hazırlıklarını sürdüren SOL Parti, Belediye Meclis Üyelikleri için ülkenin birçok noktasında ‘Denetim Bizde’ sloganı ile çalışmalarını sürdürüyor. Ardahan’ın Hanak İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Taşkıran, da seçimlere günler kala çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

“2024 Yerel Seçimlerinde, hem denetim hem de halkın taleplerinin takipçisi olmak adına Ardahan İl Meclisi’nde Hanak ilçesi İl Genel Meclis üyeliği için aday oldum” diyen Taşkıran, “Ev ev, mahalle mahalle dolaşıp, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Rantçılara, yolsuzluk yapanlara karşı halkın yönetimini savunuyoruz” dedi. Bölgenin sorunlarına da değinen Taşkıran, “Yollar çok bozuk. Çiftçilikle geçinen insanlarımızın şartları zor. Ve insanlar hem iktidara hem de muhalefete oldukça tepkili." ifadelerine yer verdi.