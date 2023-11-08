SOL Parti yöneticilerine sabah baskınıyla ‘sosyal medya’ gözaltısı!

Gebze'de SOL Parti yöneticileri Buğra Aydoğan ve Erdem Şimşek, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ev baskınıyla gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde SOL Parti yöneticileri, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Gebze'de, sosyal medya paylaşımları gerekçesi gösterilerek, ilçe yöneticilerimiz Buğra Aydoğan ve Erdem Şimşek bu sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı" denildi.

"Tepeden tırnağa hukuksuz, adaletsiz ve zorbaca yapılan gözaltılar derhal sonlandırılmalıdır" denilen açıklamada, "SOL Parti bir adım geri atmadan her yerde mücadeleyi örgütlemeye devam edecek" tepkisi gösterildi.