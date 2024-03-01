SOL Parti’den ‘Aydınlık’ yürüyüşüne çağrı: Şeriata, hilafete, karanlığa karşı birlikte yürüyelim

SOL Parti, son zamanlarda etkisini artıran hilafet çağrıları, şeriat güzellemeleri ve dinsel anayasa tartışmalarına karşı 2 ve 3 Mart’ta ‘Aydınlık’ yürüyüşü düzenleyecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Farklı maskeler altında şeriat düşmanlığı var. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine husumettir” açıklamasıyla şiddetini artıran gerici propaganda sürüyor.

Yeni Anayasa tartışmalarını yürüten iktidar, çağrılarını bu yönde sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uygulamalarıyla ‘şeriat’a yönelik resmi adımlar atması tepkilere neden oluyor. Tarikatların devlet içinde kadrolaşması ve buradan 'pastalar' alması da kamuoyunun gündemini meşgul eden konulardan.

Bu ve buna benzer birçok uygulama Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı da olsa iktidar ve destekçileri tarafından daha sık uygulamaya sokuluyor.

TARİHLER VE YERLER

SOL Parti de ülkede oluşturulmak istenen bu atmosfere karşı 2 ve 3 Mart’ta düzenleyeceği yürüyüşü duyurdu. “Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim” çağrısıyla duyurulan yürüyüş 7 noktadan başlatılacak.

Bu noktalar ve tarihleri ise şöyle duyuruldu:

2 Mart Cumartesi: Ankara-Kurtuluş Parkı, saat 15.00

2 Mart Cumartesi: Lüleburgaz-Eski Hükümet Binası, saat 14.00

2 Mart Cumartesi: Tarsus(Mersin)-Yarenlik Alanı-PTT önü, saat 14.00

3 Mart Pazar: Kadıköy(İstanbul)- Mehmet Ayvalıtaş Meydanı, saat 13.00

3 Mart Pazar: İzmir-Buca Belediyesi önü, saat 13.00

3 Mart Pazar: Balıkesir-Büyük Atatürk Caddesi; Köprübaşı-Altınok

3 Mart Pazar: Samsun- Şehir Kulübü önü, saat 13.00

3 Mart, hilafetin kaldırılmasının yıl dönümünde gerçekleştireceğimiz yürüyüşlerle gerici saldırılara karşı aydınlığı ve laikliği savunacağız.



Gelin, bu kara bulutları birlikte dağıtalım.



📝https://t.co/kQW9tyBJw3 pic.twitter.com/QYM7XJMieb — SOL Parti (@solpartibilgi) February 28, 2024

SOL PARTİ AÇIKLAMASI

Yapılan şeriat çağrılarına muhalefet partilerinin sessiz kaldığı da vurgulanarak yapılan SOL Parti açıklamasında "SOL Parti olarak buradan aldığımız güçle bir siyaset yürüyüşünü geçtiğimiz hafta Eskişehir’de başlattık. 3 Mart, hilafetin kaldırılmasının yıl dönümünde gerçekleştireceğimiz yürüyüşlerle bu gerici saldırılara karşı aydınlığı ve laikliği savunacağız" dendi.

Açıklama şöyle:

“Ülkemizin geleceği şeriat güzellemeleriyle, hilafet çağrılarıyla, dinsel bir anayasa tartışmalarıyla kuşatılmaya çalışılıyor.

Muhalefetteki partiler ise bu gündemden ya kaçarak ya da o dinsel dilin içinden ayetlerle hadislerle konuşarak durumu idare etme peşinde.

Türlü pazarlıklarla, koltuk kapmaca oyununa dönüştürülmüş seçimlerle ülkenin kaderinin değişmeyeceği ortada. Bu gürültü içinde ülkemizin tüm ilerici birikimlerini yok ederek kurulan bu faşist dinci rejim adım adım hayatlarımızı kuşatmaya devam ediyor.

Bu ülkede laiklikten yana olan, şeriat rejimini istemeyen ezici çoğunluk baskılarla büyük bir sessizliğe hapsedilmeye çalışıyor.

Emekçi halkı büyük bir yoksulluğa mahkûm eden bir avuç soygunun bu din bezirganlığına; Ortadoğu’dan devşirme cihatçı çetelerin, türlü tarikat-cemaatçilerle kol kola hayatımızı tehdit etmesine izin vermeyeceğiz.

Başka yolu yok, bu abluka dağıtılacak!

Bu ülkenin şeriata, gericiliğe ve her tür karanlığa karşı direnmeye devam eden Cumhuriyetçi, ilerici, devrimci birikimleri bunun için en büyük güç kaynağımız olmaya devam ediyor.

SOL Parti olarak buradan aldığımız güçle bir siyaset yürüyüşünü geçtiğimiz hafta Eskişehir’de başlattık. 3 Mart, hilafetin kaldırılmasının yıl dönümünde gerçekleştireceğimiz yürüyüşlerle bu gerici saldırılara karşı aydınlığı ve laikliği savunacağız.

Bu uzun yürüyüşte sizlerin de yanımızda olduğunu hissetmek, desteğinizi görmek, istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü karanlıkta birbirimizi duyabileceğimiz bir sese daha çok ihtiyacımız var.

Gelin, bu kara bulutları birlikte dağıtalım. Gelin yarınlarımızı gericiliğin ve kötülüğün pençesinden hep birlikte kurtaralım.

Yoksulluk içinde kıvranan halkın, ölüme terk edilen emeklilerin, siyanürlü toprak mezarı olan işçilerin, her gün bir yerde cinayete kurban edilen kadınların, ülkeyi terk etmek zorunda bırakılan gençlerin sessiz çığlıklarına sahip çıkalım; Cumhuriyet’e kin kusan Amerikan emperyalizminin işbirlikçisi bu gerici karanlığa hep birlikte dur diyelim.

Gün örgütlü mücadeleyi geliştirme, zulme boyun eğmeyerek direnişi çoğaltma günüdür.”