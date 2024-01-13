SOL Parti’den çağrı: Gün Hatay için bağımsız bir aday etrafında birleşme günüdür!

SOL Parti, CHP’nin Hatay’da Lütfü Savaş’ı aday göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, “Hatay’ın yıkımından sorumlu olan hiç kimse belediye başkanlığına aday olamaz. Gün kişisel, dar grupsal ve partisel çıkarları bir kenara bırakarak Hatay için sorumluluk alma, bağımsız bir aday etrafında birleşme günüdür” çağrısında bulundu.

SOL Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay’dan bağımsız aday çıkarılması için sosyalist parti, yapı ve kentin ilerici güçlerine çağrıda bulundu.

CHP’nin Hatay’da Lütfü Savaş’ı aday gösterme kararına dair “Hatay’ın yıkımından sorumlu olan hiç kimse belediye başkanlığına aday olamaz. Olmamalı” diyen SOL Parti, “On binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine geride kalanların büyük bir yıkımla baş başa kalmasına neden olanların hangi partiden olduğu fark etmeksizin Hatay halkının önüne çıkartılmasını kabul etmiyoruz” vurgusu yaptı.

SOL Parti, “Hatay’ın yeniden kuruluşu onun yıkımından sorumlu olanlar eliyle değil, ancak bu yıkımı yaşayan depremzede Hatay halkının dayanışması ile sağlanabilir. Gelinen aşamada depremzede Hatay halkı ve tüm dayanışmacı, demokrat, ilerici güçlerinin böyle bir sorumluluk almakla karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DEM, EMEP, TİP, TKP ve Hatay’daki tüm ilerici güçlere seslenen SOL Parti, şu ifadeleri kullandı:

“Sorun Belediyeye başkan olmak değildir. Yıkımın sorumlusu olanların Hatay’ın yeniden kuruluşunda ranta dayanan, sermayeyi kollayan Hatay’ın tarihsel belleğini, etnik ve kültürel yapısını yok edeceklere engel olmaktır. Sorun depremin ilk gününden beri dayanışmayı örgütleyen, "Hatay’ı terk etmeyeceğiz buradayız’ diyenlerin ortak davranması sorunudur. Gün kişisel, dar grupsal ve partisel çıkarları bir kenara bırakarak Hatay için sorumluluk alma, bağımsız bir aday etrafında birleşme günüdür!”

“HATAY İÇİN SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

SOL Parti’nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Hatay’ın yıkımından sorumlu olan hiç kimse belediye başkanlığına aday olamaz. Olmamalı. On binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine geride kalanların büyük bir yıkımla baş başa kalmasına neden olanların hangi partiden olduğu fark etmeksizin Hatay halkının önüne çıkartılmasını kabul etmiyoruz.

Hatay’ın yeniden kuruluşu onun yıkımından sorumlu olanlar eliyle değil, ancak bu yıkımı yaşayan depremzede Hatay halkının dayanışması ile sağlanabilir. Gelinen aşamada depremzede Hatay halkı ve tüm dayanışmacı, demokrat, ilerici güçlerinin böyle bir sorumluluk almakla karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Bu sorumluluk; Hatay halkıyla birlikte tüm sol-sosyalist parti ve örgütler olarak başta SOL Parti, DEM, EMEP, TİP, TKP ve Hatay’ın dayanışmacı inisiyatifleri ve ilerici güçleri olmak üzere birleşerek Hatay’a sahip çıkma sorumluluğudur.

Hatay’da yıkımdan sorumlu olanların karşısında durarak, şehri yeniden kuracak ortak iradeyi geliştirmeliyiz. Böyle bir mücadele herhangi bir partinin sınırına hapsolmayacak büyük toplumsal dayanışmanın ifadesi olmak zorundadır. O nedenle tüm ilerici güçleri, sosyalist örgütleri 6 Şubat sonrası gerçekleştirdiğimiz gibi bir kez daha Hatay için sorumluluk almaya, bağımsız bir belediye başkanı adayı çıkarmak üzere yan yana gelmeye davet ediyoruz.

Sorun Belediyeye başkan olmak değildir. Yıkımın sorumlusu olanların Hatay’ın yeniden kuruluşunda ranta dayanan, sermayeyi kollayan Hatay’ın tarihsel belleğini, etnik ve kültürel yapısını yok edeceklere engel olmaktır. Sorun depremin ilk gününden beri dayanışmayı örgütleyen, "Hatay’ı terk etmeyeceğiz buradayız" diyenlerin ortak davranması sorunudur.

Gün kişisel, dar grupsal ve partisel çıkarları bir kenara bırakarak Hatay için sorumluluk alma, bağımsız bir aday etrafında birleşme günüdür!”