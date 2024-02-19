SOL Parti’den İzmir’de forum: Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel oldu

SOL Parti İzmir İl Örgütü, “Kamucu, Demokratik, Dayanışmacı Kentler için Sol Var” başlığıyla forum düzenledi. Forumda SOL Parti'nin Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel olarak açıklandı.

BİRGÜN EGE

SOL Parti İzmir İl Örgütü, “Kamucu, Demokratik, Dayanışmacı Kentler için Sol Var” başlığıyla Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde forum düzenledi. Forumda SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ve SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce konuşma yaptı.

BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TANITILDI

Forumda SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı da kamuoyuna tanıtıldı. SOL Parti'nin Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel oldu. Gültepe Muhtar Adayı Yeşim Bozkurt ve Karaburun'da Demokrasi ve Dayanışma Meclisi'nin adayı Cevat Ilgaz da sahneye çağrıldı.

"HALKIN HER DÜZEYDE MUHALEFETİNİ ÖRGÜTLEMELİYİZ"

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, "Bir önceki seçimde muhalefetin birleşik mücadelesi rejimden çıkış yolunun önünü açtı ancak 14-28 Mayıs süreci bu rejimden çıkış yolunu tamamen olmasa bile kapattı. Bu yerel seçimin sonuçları seçim sonrası siyasal gelişmeler yaratabilir. Rejimin muhalefeti kim olacak sorusunun yanıtı aranıyor. Devrimciyiz, irademizi iyimser kılmalıyız. İktidar krizle başa çıkabilmiş değil. Bu krizi nasıl değerlendirebiliriz? Ne tür sonuçlar çıkaracağız? Bu hepimiz için oldukça önemli bir mesele. 14-28 Mayıs seçimleri cephe savaşı olarak düşünürsek 31 Mart seçimlerini mevzi savaşları olarak ele alabiliriz. İktidar bloku kaybettiği yerleri geri almaya çalışacak. Biz de rejimin karşısında daha ileri mevziler kazanmak için çalışacağız. Halkın her düzeyde muhalefetini örgütlemeden siyasal İslamcı rejimi yenmek mümkün değil" dedi.

Taş, "Yerel yönetim tartışması olmadan kimin nerede aday olduğu üzerine tartışma sürüyor. SOL Parti açısından yerel yönetimleri kazanmak kentlerimizi kazanmak, geri almaktır. Kentlerimizi kazanmak istiyorsak, yerel seçim sürecinde ve sonrasında kente dair demokratik devrimci örgütlenme anlayışını geliştirmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlerin kamusal niteliğini savunmak zorundayız. Muhalefetin ağlarını örmemiz lazım. Halkla için halkla beraber denetlemeye talibiz. Biz halk kendisini nasıl yönetir anlayışıyla, direniş komiteleri anlayışını taşıyoruz. Bu ülkeyi cennet yapma sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

"DAHA İYİ BİR YAŞAMI HAK EDİYORUZ"

İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, "Ortaya koyduğumuz yapılan projelerin kimin yararına olduğu. Kent hakkı kavramı önemli. Kentler insan eliyle oluşturulan yapılar. Kentler oluşturulurken bizler neredeyiz. Bizlerin kentin dizaynında hiçbir söz hakkımız yok. Kentsel dönüşümde etkilenen her kesim söz sahibi olmalı. Aynı zamanda toplumsal bir dönüşüme ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Biz daha iyi bir yaşamı hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARİKATLAR VE UYUŞTURUCU TACİRLERİ GİREMEZ DİYECEĞİMİZ MAHALLELERİMİZ OLMALI"

SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce, "İzmir aslında dönüşüm denen rant projelerini tarih boyunca yaşadı. İzmir kuşkusuz aydın kenti. İzmir sınıfsallığın en çok yaşandığı kent. Gecekondulaşmanın en yoğun olduğu kentlerin başında geliyor. 1999 yılında merkez sola geçmesiyle beraber İzmir solcudur diye bir algı oldu. İzmir Cumhuriyet yanlısı bir kenttir ve bağlıdır. İnsanlar solcu olmadı ama sola baktı. Muhalif medya organlarına baktılar. İzmir'de ciddi örgütlenme yaratamadığımız sürece İzmirliler seçmen olarak kaldı. Bugün İzmir kimse için çantada keklik değil. Bugün artık ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı konuşmalıyız. Bizler sosyalizmi, devrimciliği kentin her noktasında örgütlemeliyiz. Bizler muhtar adaylarımızla, meclis üyesi adaylarımızla ve başkan adayımızla bir fitili ateşlemeliyiz. İzmir'de laikliğe sahip çıkmalıyız. Devrimcilerin en önde mücadele etmesi şarttır. 3 Mart'taki yürüyüşümüzde ilk başlangıcı yapacağız. Tarikatlar giremez, uyuşturucu tacirleri giremez diyeceğimiz mahallelerimiz olmalı" dedi.

"SOL PARTİ'Yİ ÖRGÜTLEMEYE ADAYIZ"

SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel, şunları söyledi: "Herkesle beraber Buca'da yaşayan sorunları sırtında taşıyan insanlardan biriyim. Tüm dünyada yeni faşist figürler ortaya çıkıyor. Kentler bir avuç yağmacının eline bırakıldı. Gıda şirketlerin eline bırakıldı. Bu şartlar altında 2024 yerel seçim süreci sıradan bir seçim değil. Bu nedenle SOL Parti kamucu, demokratik, dayanışmacı kentler kurmak için seçimlere katılıyor. Buca'da yaklaşık 80 bin öğrenci, binlerce işçi yaşıyor. Böyle bir ilçede kamucu bir perspektifle ancak devrimciler çalışabilir. SOL Parti'yi en küçük mahalle biriminden kent genelinde örgütlemeye adayız."