SOL Parti’den NATO tepkisi: AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı

TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçen İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin onaya tepki gösteren SOL Parti, “AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı” dedi.

İsveç’in NATO’ya katılımı hakkındaki yasa teklifinin TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmesine SOL Parti’den tepki geldi.

İktidar ile birlikte oylamada ‘evet’ diyen CHP’nin de eleştirildiği açıklamada, “AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı” dendi.

SOL Parti’nin resmi X hesabından paylaşılan ve “SOL'un Kırmızı Çizgisi: NATO Savaş Örgütüdür” başlığı kullanılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TBMM Dışişleri Komisyonu’nunda NATO’nun genişlemesine onay verildi.

AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı. Öte yandan DEM Parti bu oylamaya katılmadı.

Bu imza Amerikan çıkarlarına bağlılık yeminidir.

NATO’nun yeni savaş ve çatışma konseptine ülkemizi bağımlı kılmak isteyen işbirlikçiler karşısında bağımsızlık, bölgemizde barış ve kardeşlik için mücadele edeceğiz.

SOL'un Kırmızı Çizgisi : NATO Savaş Örgütüdür



TBMM Dış İşleri Komisyonu’nunda NATO’nun genişlemesine onay verildi. AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı. Öte yandan DEM Parti bu oylamaya katılmadı. Bu imza

Amerikan çıkarlarına bağlılık… pic.twitter.com/QfoUyxBLqS — SOL Parti (@solpartibilgi) December 27, 2023