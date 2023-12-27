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SOL Parti’den NATO tepkisi: AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı

TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçen İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin onaya tepki gösteren SOL Parti, “AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı” dedi.

Güncel
  • 27.12.2023 15:24
  • Giriş: 27.12.2023 15:24
  • Güncelleme: 27.12.2023 15:30
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti’den NATO tepkisi: AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı

İsveç’in NATO’ya katılımı hakkındaki yasa teklifinin TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmesine SOL Parti’den tepki geldi.

İktidar ile birlikte oylamada ‘evet’ diyen CHP’nin de eleştirildiği açıklamada, “AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı” dendi.

SOL Parti’nin resmi X hesabından paylaşılan ve “SOL'un Kırmızı Çizgisi: NATO Savaş Örgütüdür” başlığı kullanılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TBMM Dışişleri Komisyonu’nunda NATO’nun genişlemesine onay verildi.

AKP ve MHP ile birlikte CHP de işbirlikçiliğe imza atmaktan geri durmadı. Öte yandan DEM Parti bu oylamaya katılmadı.

Bu imza Amerikan çıkarlarına bağlılık yeminidir.

NATO’nun yeni savaş ve çatışma konseptine ülkemizi bağımlı kılmak isteyen işbirlikçiler karşısında bağımsızlık, bölgemizde barış ve kardeşlik için mücadele edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmişti. Komisyondaki oylamada, AKP, CHP ve MHP, teklifin kabulü yönünde oy kullanırken, İYİ Parti ve Saadet Partisi “hayır” oyu kullanmış, DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.

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