SOL Parti’den Uşak’ta İliç protestosu

SOL Parti Uşak’ta, İliç’te meydana gelen maden faciasıyla ilgili açıklama yaptı. Altın madenciliğinin vahşi ve kirli yüzünün ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, Uşak’ta da altın madenciliğinin hız kesmediği belirtildi.

BİRGÜN EGE

SOL Parti Uşak İl Örgütü, “Hayatımız, doğamız ve geleceğimiz maden şirketlerine teslim edilemez” diyerek İliç’te yaşanan maden faciasına Ulubey’de açıklama yaparak tepki gösterdi.

Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının derinden üzdüğünü ve sarstığını söyleyen SOL Parti Uşak İl Genel Meclisi Adayı Gizem Otur, “Yüreğimizde hala göçük altında kalan madencilerimizin acısını taşırken ve zararlı maden atıklarıyla yıkanan Fırat havzasının akıbeti bilinmezken, geleceğimiz maden şirketlerinin çıkarlarına teslim edemeyeceğimiz bir kere daha anlaşılmıştır” dedi.

Bu faciayla birlikte bir kere daha altın madenciliğinin vahşi ve kirli yüzünün ortaya serildiğini belirten Otur, “Yurdun dört bir yanında doğa talanına ve rant uğruna insan ve canlı hayatını hiçe sayanlara karşı yürütülen mücadelelerin haklılığı yeniden gün yüzüne çıkmıştır. Bizler, on yıllardır bu topraklarda madenciliğe karşı açtığımız mücadelemizi sürdürüyoruz. Uşak’ın bir maden şehrine çevrilmek istenmesine karşın haykırıyor, bu ablukaya karşın yaşamı ve doğayı savunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Otur, “Uşak’ta hız kesmeden devam eden altın madenciliği her günün her saniyesi bizlerden çalmaktadır. Kalkınma ve ekonomik gelişme uğruna söylenen yalanlarla, bizim ve çocuklarımızın geleceği elimizden alınmakta, bir avuç şirket sahibinin cepleri doldurulmaktadır. Güvenli madencilik olamaz. Madencilik yok eder. Madencilik öldürür. Uşak’ta madene karşı mücadelemiz, Erzincan lliç'te canı yanan yurttaşlarımıza bir selam olsun. Yüreğimiz sizinle atmaktadır, atacaktır. Sorumluları biliyoruz, görüyoruz. Sorumlulara karşı bütün çevre savunucularıyla omuz omuzayız. Hayatımızı, doğamızı ve geleceğimizi maden şirketlerine teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.