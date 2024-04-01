Sol partiler yerel seçimde hangi yerleri kazandı?

SOL Parti Dersim’in Hozat ilçesinde ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde zafer elde etti. Türkiye İşçi Partisi ise Samandağ'da kazandı.

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek üzere dün sandık başına gitti.

Cumhur İttifakı sandıkta büyük bir bozguna uğradı. CHP önemli bir başarı elde ederken, yerel seçimlerde birinci parti oldu ve belediye sayısını artırdı.

Yerel seçimde sol partilerin de nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu. SOL Parti Dersim’in Hozat ilçesinde ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde ipi önde göğüsleyerek önemli bir başarıya imza attı.

SOL PARTİ HOZAT VE SARATLI'YI KAZANDI

SOL Parti, 31 Mart seçimlerinde Dersim’in Hozat ilçesinde zafer elde etti.

SOL Parti'nin adayı Aydın Kaya yüzde 23.51 ile seçimi kazandı. CHP'nin adayı Seyfi Geyik yüzde 22.08 ile ikinci sırada yer aldı.

SOL Parti ayrıca Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde de seçimini kazandı.

TİP SAMANDAĞ'DA KAZANDI

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Samandağ'da zafer elde etti.

TİP'in adayı Emrah Karaçay, yüzde 47.06 ile ilk sırada yer aldı. CHP'nin adayı Bedir Abacı ise yüzde 42.07 oy oranına ulaştı.

ERKAN BAŞ GEBZE'DE 3'ÜNCÜ SIRADA

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın belediye başkan adayı olduğu Gebze'de seçimi AKP kazandı.

Erkan Baş yüzde 19.92 oy oranına ulaştı ve üçüncü sırada yer aldı.

DEFNE'DEKİ YARIŞI CHP KAZANDI

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hatay'ın Defne ilçesinde seçimi ikinci sırada tamamladı.

CHP'nin adayı İbrahim Özgün yüzde 45.83 ile seçimi kazanırken, TKP'nin adayı Hizam Hazırcı yüzde 39.62'ye ulaştı.

MAÇOĞLU, KADIKÖY'DE 3'ÜNCÜ SIRADA

TKP'nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'de yüzde 10.01 oy oranına ulaştı ve üçüncü sırada yer aldı. Kadıköy seçimini Mesut Kösedağı yüzde 68.71 ile ilk sırada yer aldı. TİP'in adayı Doğan Ergün ise seçimi yüzde 1,3'lük oy oranıyla tamamladı.