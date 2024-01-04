Sol partilerden Marmaris'te ortak bağımsız aday

Marmaris'te SOL Parti, TKP, DEM Parti ve TİP ortak bağımsız aday gösterilmesi konusunda anlaştı. Yapılan açıklamada, "Halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için Marmaris'i halkımızla beraber yönetmeye talibiz" denildi.

SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi Marmaris İlçe örgütleri, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için açıklama yaptı.

Açıklamada, "2024 yerel seçimlerinde göstereceğimiz ortak bir aday etrafında birleşerek halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için Marmaris'i halkımızla beraber yönetmeye talibiz" denildi.

"Ne gerekçeyle olursa olsun hiçbir düzen partisinin adayını desteklemeyecek ve halkçı belediyecilik anlayışının kazanması için çalışacağız" denilen açıklamada, "Doğasına, kentine, yurttaşların haklarına sahip çıkmak isteyen herkesi hem bize destek vermeye, hem bu dönüşümde rol almaya davet ediyoruz" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Toplumun bütününe yayılan adaletsizlik, eşitsizlik ve ekonomik kriz her geçen gün büyük bir hızla büyümeye devam etmektedir. Sermaye düzeninin, AKP eliyle ülke yönetimini halkın denetiminden kaçırarak güçleri tek elde toplaması bugün yaşadığımız çoklu krizin temel sebeplerinden biridir. Halkın taleplerini görmezden gelirken aynı anlayışın devamı olarak piyasa ve rant ilişkilerini belediyelerin kaçınılmaz kaderi olarak görenlerin ve gösterenlerin karşısında bizler, sol, sosyalist, ilerici ve devrimci görüşleri savunan partilerin temsilcileri olarak, 2024 yerel seçimlerinde göstereceğimiz ortak bir aday etrafında birleşerek halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için Marmaris'i halkımızla beraber yönetmeye talibiz.

Sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte halkın kararlara ve yönetime katılımını sağlayacak yolları açarak ve çalıştırarak, kentin geleceğini yurttaşlarla birlikte planlayan ve yurttaşlara hesap veren bir yerel yönetimi birlikte oluşturmayı amaçlıyoruz.

Kamucu, laik ve bağımsız bir ülke isteyenleri yerel seçimlerde seçeneksiz sananlardan, toplumdaki AKP karşıtı direnci bir kez daha istismar ederek halkı sahte çözümler peşinde sürüklemeye hazırlananlardan, piyasa ve rant ilişkilerini belediyelerin kaçınılmaz kaderi olarak gösterenlerden, “Biz gelmezsek onlar gelir” diye korkutarak halkın iradesi üzerine ipotek koymak isteyenlerden, halkın kendini ifade etmesini ve yönetime katılmasını engelleyenlerden usandık. Ceketi koysak kazanırız rahatlığıyla Marmaris'in varolan değerlerini talan edenlerden, kamunun kaynaklarını ve gücünü kendi gücü ve malı zannedenlerden hem yıldık, hem utandık. Bu nedenle, ne gerekçeyle olursa olsun hiçbir düzen partisinin adayını desteklemeyecek ve halkçı belediyecilik anlayışının kazanması için çalışacağız.

Kamunun malını deniz görenlere, toplumsal faydayı gözetmek yerine kendi bencil çıkarları doğrultusunda hareket edenlere, eş-dost-akrabalık-hemşerilik-siyasi yakınlık nedeniyle yanlışlara göz yumarak sessiz kalanlara artık dur demek, halkın adına konuşan değil halkı konuşturan, yurttaşları mahallelerden başlayarak planlamaya ve yönetime katan, gerçek anlamda demokratik bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu göreve talibiz.

Hedefimiz, dünya güzeli Marmaris'imizin demokratik ve sosyal haklarının bilincinde, insanca çalışma koşullarına sahip ve hakkı olanı alan emekçilerin çalıştığı, tüm yöresel özellikleri ve zenginlikleri estetik bir anlayışla koruyan ve sunan, gerek yerli yabancı ziyaretçilerin, gerekse yerleşik halkın eşit ve ucuz biçimde erişebildiği olanaklara sahip, nitelikli bir turizm anlayışıyla hak ettiği yere ulaşmasıdır. Bu hedefe ancak laik, kamucu, bağımsız, demokratik ve ekolojik ilkeler çerçevesinde hareket eden ve toplumun yarısını oluşturan kadınların karar ve yönetim süreçlerine katılmalarının önünü açan bir yerel yönetim anlayışıyla ulaşılabileceğine inanıyor ve doğasına, kentine, yurttaşların haklarına sahip çıkmak isteyen herkesi hem bize destek vermeye, hem bu dönüşümde rol almaya davet ediyoruz."