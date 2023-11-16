SOL Partililer Hrant Dink’in vurulduğu yerden seslendi: Katillerin iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz

SOL Partililer, Ogün Samast’ın tahliye edilmesinin ardından bugün Hrant Dink’in vurulduğu noktada buluştu. Yapılan açıklamada, “Katillerin, mafyaların, çetelerin kirli ve karanlık iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz. Bugünkü Saray rejimine karşı halkların kardeşlik, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, dostumuz Hrant’ın bıraktığı yerden aynı kararlılık ve inatla sürdüreceğiz” mesajı verildi. Eylemde konuşma yapan SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, ülkeyi yönetenlere seslenerek, “Bizim sinir uçlarımızla oynamayın. Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın. Kardeşler, et kokarsa tuzlarsınız, tuz kokarsa neylersiniz! Adaletin düştüğü durum budur” dedi.

birgun.net

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesinin ardından gelişen toplumsal tepki artarak devam ediyor.

SOL Partililer bugün, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007'de vurulduğu nokta olan Osmanbey’deki eski Agos Gazetesi önünde bir araya geldi.

“Faşizme inat kardeşimsin” sloganı atarak Dink’in vurulduğu noktaya yürüyen Sol Partililer, ellerinde “Gazeteciler, siyasetçiler hapiste, katiller dışarıda” yazılı dövizler taşıdı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü imzası taşıyan pankartta ise “Katillerin, çetelerin kirli ve karanlık iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Basın açıklamasını SOL Partililer adına SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi ve Parti Meclisi Üyesi Nuriye Alsancak okudu. “Ülkeyi saran aynı karanlık bugün de AKP iktidarı eliyle devam ediyor. Hrant’ın katili serbest bırakılırken gazeteci Barış Pehlivan cezaevinde bulunuyor. Milletvekili seçilen Can Atalay, AYM kararına rağmen hukuksuz biçimde tahliye edilmiyor” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“AKP İKTİDARI CİNAYETİN ARKA PLANINI AYDINLATMADI”

“Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı kardeşimiz, dostumuz Hrant Dink bundan yaklaşık 17 yıl önce, 19 Ocak 2007’de burada katledildi.

Demokrasiye, eşitliğe, insan haklarına büyük katkıları olan Hrant, Türkiye ve Ermeni halkları arasındaki kardeşliğin elçisi oldu. Ermeni sorununun emperyalistlerin tahakkümünde değil, halklar arasında çözüleceğine inandı.

Bir çocuktan katil yaratan karanlık çeteler, Hrant’ın varlığından duydukları rahatsızlığı, acımasız bir suikastle onu katlederek gösterdiler. Faşist çeteler cinayetin ardından alkış tutsa da yüzbinler, hep bir ağızdan ‘hepimiz Hrant, hepimiz Ermeni’yiz’ dedi.

Hrant Dink cinayetiyle topluma gözdağı vermeye çalışan karanlık, bu cinayeti barışa, kardeşliğe karşı işledi.

Cinayete ilişkin davada 87 kişi yargılandı, yüzlerce kamu görevlisinin ifadesine başvuruldu. Ancak soru işaretleriyle dolu soruşturma ve yargı sürecine rağmen AKP iktidari bu cinayetin arka planını halen aydınlatmadı.

Tetikçi katil Ogün Samast da dün serbest bırakıldı.

Hrant Dink davasında tetikçiler dışında asıl suçlulara ise hiçbir zaman ulaşılamadı. Bir dönem Ergenekonculara yüklenen cinayetin, bir başka dönem FETÖ’cüler tarafından planladığı savunuldu.

Hrant’ı katleden karanlık, geçmişte Sivas’ta, Maraş’ta katliamlar yaptı. Uğur Mumcu’ları bu hayattan kopardı. Katiller ya bulunmadı ya da zaman aşımıyla serbest bırakıldı.

Ülkeyi saran aynı karanlık bugün de AKP iktidarı eliyle devam ediyor. Hrant’ın katili serbest bırakılırken gazeteci Barış Pehlivan cezaevinde bulunuyor. Milletvekili seçilen Can Atalay, AYM kararına rağmen hukuksuz biçimde tahliye edilmiyor.

Hrant’ın katili serbest bırakılırken Gezi tutukluları AHİM kararlarına rağmen serbest bırakılmıyor. AKP iktidarinin getirdiği af tasarılarıyla katiller, tecavüzcüler, mafya elebaşları ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşıyor.

Bugün göstermelik yargılamalar sonucu tetikçi katiller serbest bırakılsa da kardeşimiz Hrant Dink’in hesabını bu karanlık çetelerden, bu iktidardan sormaya devam edeceğiz.

Katillerin, mafyaların, çetelerin kirli ve karanlık iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz. Bugünkü Saray rejimine karşı halkların kardeşlik, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, dostumuz Hrant’ın bıraktığı yerden aynı kararlılık ve inatla sürdüreceğiz.”

ALPER TAŞ: TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYIN

Basın açıklamasının ardından SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş konuştu.

“Bugün bir kez daha kardeşimiz, dostumuz, yoldaşımız Hrant Dink’in katledildiği yerdeyiz” diyen Taş, Dink’i derin bir sevgiyle kucakladıklarını belirtti.

Taş, Dink’i arkadan vuranları bir kez daha lanetlediklerini vurguladı. Sözün bittiği noktada olunduğunu kaydeden Taş, iktidara seslenerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu memleketi yönetenler şöyle düşünmesin. Emniyet güçler, valiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli… Bakın, duyun sesimizi. Bizim sinir uçlarımızla oynamayın. Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın. Kardeşler, et kokarsa tuzlarsınız, tuz kokarsa neylersiniz! Adaletin düştüğü durum budur. Hiçbir zaman bu kadar adaletsizlikle yüz yüze gelmedik.”