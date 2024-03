SOL Parti’nin konserine engel

SOL Parti İzmir İl Örgütü tarafından 29 Mart tarihinde Buca’da yapılacak halk buluşmasında düzenlenecek İlkay Akkaya konserine, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmedi. SOL Parti İzmir İl Örgütü yaptığı açıklamada, "Halaylarımızdan dahi korkuyorlar. Yasaklamalar bizi engelleyemez" denildi.

Halil ERTUNÇ

SOL Parti İzmir İl Örgütü’nün 29 Mart tarihinde Buca’da yapılacak halk buluşmasında düzenlemek istediği İlkay Akkaya konserine hukuksuz bir şekilde izin verilmedi.

Buca 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, karara gerekçe olarak, "İlkay Akkaya konseri talebinin siyasi propaganda aracı haline dönüştürülebileceği sebebiyle ilgili etkinliğin izin verilmemesine, oy birliğiyle karar verildi" diye açıkladı.

Kararda, AKP, CHP, İYİ Parti ve Dem Partisi’nin imzası yer aldı. Kararda başkan ve görevli memurun imzasının ise yer almadığı görüldü.

"YASAKLAMALAR BİZİ ENGELLEYEMEZ"

SOL Parti İzmir İl Örgütü karara tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her anlamda eşitsiz bir seçim süreci yaşıyoruz. TV'ler, meydanlar, billboardlar parayla siyaset yapan merkezi ya da yerel iktidar sahiplerine açık. İktidar yanlılarının her ilde, her yerde, son güne kadar yaptıkları etkinliklere herhangi bir yasak yok. İftar etkinlikleri; müzikli, siyasi şovlu, propaganda etkinliklerine dönebiliyor. İş sola sosyalistlere geldiğinde ise bir konseri yasaklıyorlar. Halaylarımızdan dahi korkuyorlar. Daha üzücü olan ise tüm bu eşitsizlikleri gören, bilen muhalefet partilerinin de tam kadro yasağa imza vermeleridir. Yasaklamalar bizi engelleyemez. Konserimiz planladığımız gibi olamayacak ama 29 Mart Cuma günü 18.30 ile 20.30 arasında biz yine Hasanağa Bahçesi’nde olacağız. Sazımızla, sesimizle, türkülerimizi söyleyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

SOL Parti İzmir Buca’da, demokratik, eşitlikçi ve kamucu bir Buca için ‘Halk buluşması’ düzenleme çağrısı yaptı. Etkinlik 29 Mart Cuma günü saat 20.00’de Hasanağa Bahçesi’nin Üçkuyular Meydanı girişinde gerçekleştirmek istendi. Buluşmada sanatçı İlkay Akkaya ve Geniş Merdiven Orkestrası sahne alması planlanmıştı.