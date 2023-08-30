Solcu liderin önü kesilmek isteniyor

Guatemala’da seçilmiş devlet başkanının partisi Tohum’un faaliyetleri askıya alındı. Solcu lider Arevalo, "Kimse göreve başlamamı engelleyemez" dedi.

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da başkanlık seçimini kazanan sosyal demokrat Bernardo Arevalo'nun önünü kesmek için harekete geçildi. 14 Ocak'ta göreve başlayacak olan Arevalo'nun seçimi kazandığı resmileşirken partisi Tohum Hareketi'nin faaliyetleri askıya alındı.

20 Ağustos'taki seçimden bu yana bir dizi engellemeyle karşı karşıya kalan Arevalo'nun partisinin faaliyetlerinin durdurulma gerekçesi, kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapılması. Karar ülkede krize neden oldu.

HİÇ KİMSE ENGELLEYEMEZ

Kararı 'hukuken geçersiz' olarak niteleyen Arevalo, partisinin karara itiraz edeceğini belirtti. Ülkenin ilk solcu başkanı seçilen Arevalo, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez" ifadelerini kullandı.

Arevalo'nun başkan seçilmesi ile parti milletvekillerinin ilk tur seçimlerinde parlamentoda kazandıkları sandalyelerin, partinin faaliyetlerinin askıya alınmasından nasıl etkileneceği netlik kazanmadı. Parti, karara itiraz ederse dava Yüksek Seçim Mahkemesi'ne taşınacak.

Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen 25 Haziran'da sandık başına gitmişti. 20 Ağustos'taki ikinci tur öncesi başsavcılık, Arevalo'nun partisini 'yasa dışı seçim finansmanı sağlamak'la suçlayarak adayın seçimlerden diskalifiye edilmesini talep etti. Bu adım ülkede gerilime neden olurken, on binlerce kişi 25 Temmuz'da protesto düzenlemişti. İkinci turda Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres'e karşı yarışan Arevalo büyük farkla galip geldi. İlk turda oyların % 11,77'sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlayan Arevalo, ikinci turda %58 oyla ülkenin yeni başkanı seçilmişti.