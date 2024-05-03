Solcu liderlerden tüm dünyaya ders

Kolombiya lideri Petro, 1 Mayıs kutlamalarında İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceklerini açıkladı. Başta emperyalist Batı olmak üzere birçok ülke Gazze’deki soykırımı durdurmazken en net tavrı koyan yine solcu liderler oldu.

Umut Can FIRTINA

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana 35 bine yakın Filistinliyi öldürdüğü Gazze’deki soykırımına tüm dünya seyirci kalırken katliamlara karşı gerçek tepkiyi yine solcu liderler veriyor. Kolombiya’da halkla birlikte 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayan solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail’le diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurdu.

Başkent Bogota’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Petro, “Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür” dedi.

SOYKIRIM HÜKÜMETİ

İsrail’i bir kez daha “soykırım” yapmakla suçlayan Petro, kararın İsrail’de “soykırımcı bir lider ve hükümet olmasından ötürü” alındığını kaydetti.

Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu. Kendisi de eski bir gerilla olan Petro, ekim ayında İsrail büyükelçisini geri çekmişti. İsrail ordusunun şubat ayı sonunda Gazze’de yardım bekleyen Filistinlileri hedef almasının ardından, 1980’lerde bu yana ülkenin en yakın askeri ortağı olan İsrail’den tüm silah alımlarını durdurmuştu.

BATI’NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Batı’da “Filistin’e özgürlük” diyerek sokaklara inen eylemciler “antisemitizmle” suçlayarak gözaltına alındı. Başta ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler, İsrail’i silahlandırmaya devam etti.

Türkiye’de Saray rejimi, ülke içinde hamasi söylemlerine rağmen İsrail’le ticaretini sürdürdü.

Komşu Arap ülkeleri bombalardan kaçan Filistinlilere kapılarını kapattı. BMGK’de “acil ateşkes” tasarıları defalarca reddedildi.

OLMASI GEREKEN TAVIR

Ancak Petro’nun kararı, İsrail’in 7 aydan fazladır Gazze’deki katliamlarına karşı en somut tepkiyi yine sol hükümetlerin verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BOLİVYA

Bolivya’nın solcu lideri Luis Arce hükümeti, 31 Ekim’de 400’den fazla Filistinlinin ölüğü Cibaliye Mülteci Kampı’nın bombalanmasını “insanlığa karşı suç” olarak niteleyerek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti ve ilk kıvılcımı yaktı.

BELİZE

Orta Amerika ülkesi Belize’de sosyal demokrat Johhny Briceno hükümet, İsrail’in ateşkes çağrılarını kabul etmemesi ve yardım girişlerine müsaade etmemesi nedeniyle kasım ayında İsrail ile diplomatik ilişkilerine son verdi.

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika’da 6 Kasım’da İsrail’deki tüm diplomatik misyonunu geri çağıran sosyal demokrat Cyril Ramaphosa’nın hükümeti, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı en çok çaba sarf edenlerden biri oldu. Apartheid rejiminin yarattığı acı ve yıkımı yaşayan Güney Afrika hükümeti, kasım ayında İsrail ile diplomatik ilişkileri askıya aldı. Aralık ayında ise Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı “soykırım” davası açtı.

İSPANYA

Savaşın başından itibaren İsrail’in saldırılarına karşı net tutum sergileyen nadir Avrupalı liderlerden biri de İspanya Başbakanı ve Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez oldu. Kasım ayındaki Ortadoğu turunda Sanchez’in “Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği’nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır” sözleri, Tel Aviv ile diplomatik krize yol açtı. Geri adım atmayan Sanchez, İrlanda, Malta ve Slovenya ile birlikte Filistin Devleti’ni tanımaya hazır olduklarını bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve

Belçika Başbakanı Alexander De Croo

KÜBA

Fidel Castro liderliğindeki Küba hükümeti, 1973’teki Arap-İsrail savaşı sonrası İsrail ile tüm resmi bağları kesen ilk ülke oldu Filistin’de büyükelçilik açtı. Filistin davasının en büyük destekçilerinden Küba, İsrail’i Filistin’de “soykırım” yapmakla suçluyor.

Chavez ve Castro, Filistin direnişinin en büyük destekçilerindendi.

ŞİLİ

Şili’nin solcu Devlet Başkanı Gabriel Boric, Cibaliye’deki katliamın ardından İsrail’deki büyükelçisini geri çekti. Boric yönetimi, mart ayında Latin Amerika’nın en önemli havacılık ve uzay fuarı kabul edilen Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı’na (FIDAE) İsrailli şirketlerin katılımına izin vermedi.

BREZİLYA

Brezilya’nın solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile İsrail arasındaki diplomatik gerginlik de aylarca tırmandı. Her geçen gün tonunu yükselten Lula, Gazze saldırılarını Nazi Holokostu’yla karşılaştırmasından sonra İsrail’de “istenmeyen kişi” ilan edildi. Taraflar karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekerken Lula, “yalancılık için onurundan vazgeçmeyeceğini” söyledi.

NİKARAGUA

Uzun yıllardır ABD yanlıları ile emperyalizm karşıtı güçlerin çekişme alanına dönüşen Nikaragua’da eski bir devrimci gerilla olan Devlet Başkanı Daniel Ortega, 2010 yılında İsrail’in Gazze’ye yardım taşıyan gemiye saldırısının ardından İsrail’le diplomatik ilişkileri kesmişti. Filistin direnişinin uzun yıllardır destekçisi olan Nikaragua, Almanya’nın İsrail’e silah ve diğer destekleri göndererek soykırıma olanak sağladığı iddiasıyla UAD’de dava açmıştı.

VENEZUELA

Venezuela’da Filistin davasının en büyük destekçilerinden devrimci lider Hugo Chavez, 2009 yılında Gazze’ye yönelik saldırılar sebebiyle İsrail ile tüm tüm diplomatik ilişkilerini kesti. Filistin’deki diplomatik temsilciliğini 2005 yılında başlatan ve 2006’da Venezuela’nın ilk temsilcisini atayan Caracas yönetimi, Nicolas Maduro döneminde de bu tavrını sürdürdü.