SOL’dan yana değişimin başlamasına bir gün kaldı

Haber Merkezi

SOL Parti ülkenin birçok yerinde çalışmalarına devam ediyor. Aksaray’ın Saratlı Beldesi SOL Parti Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan seçimlere bir gün kala çalışmalarını ev ziyaretleri ile sürdürürken SOL Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı Rasul Şahin üreticilerle buluştu. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Şahin, “Üretenin yöneteceği bir anlayışın hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce ise Kocaeli Çevre Platformunu ziyaret etti. Torun, “Rant odaklı anlayışa karşı daha yeşil bir Kocaeli için mücadele ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Artvin’in Kemalpaşa ilçesi SOL Parti Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç de seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri ile sürdürdü. SOL Parti Kemalpaşa Meclis Üyesi Adayları ve SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş’ın da katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde halkın sorun ve talepleri etrafında çözüm önerileri tartışıldı.

Yarın gerçekleşecek seçimler öncesinde son hazırlıklarını sürdüren SOL Parti, bugün saat 11.00’da Kemalpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenleyecek. ‘SOL kazanacak, halk Kazanacak’ sloganıyla mitinge çağrı yapan SOL Partililer "Kemalpaşa’da kadınların, gençlerin, emekçilerin, üreticilerin, belediyede söz sahibi olduğu; halkın kendi kendini yönettiği bir belediye anlayışı için değişime bir gün kaldı" ifadelerine yer verdi.