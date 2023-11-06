Soma Devlet Hastanesi’nde yangın: Bazı hastalar tahliye edildi

Soma Devlet Hastanesi'nde elektrik panosu kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile södürülen yangın hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan yangın sırasında ayakta tedavi gören hastaların tahliye edildiği öğrenildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, ayakta tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Soma Devlet Hastanesi’nde saat 11.00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında ayakta tedavi gören hastalar tahliye edildi. / Fotoğraf: İHA

Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte ayakta tedavi gören hastalar tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerine yanan panoya müdahale ederek, yangını söndürdü.

Kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.