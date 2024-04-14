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Soma’da iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden ocağında tambura sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 14.04.2024 13:42
  • Giriş: 14.04.2024 13:42
  • Güncelleme: 14.04.2024 13:45
Kaynak: AA
Soma’da iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü

Manisa Soma'da özel maden ocağında tambura sıkışan işçi hayatını kaybetti..

İlçede faaliyet yürüten özel maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Halit Gürpınar tambura sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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