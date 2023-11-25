Somali açıklarında 16 mürettebatın olduğu yük gemisi kaçırıldı

İranlı bir iş insanı olan Beşir Saeed Osman yaptığı açıklamada, Somali'nin Putland bölgesi açıklarında kendilerine ait 16 kişilik mürettebatlı bir yük gemisinin kaçırıldığını duyurdu. Osman, geminin ve mürettebatın serbest bırakılması için korsanların 400 bin dolar fidye talep ettiğini belirtti.

Dünya 25.11.2023 10:26 Giriş: 25.11.2023 10:26

Güncelleme: 25.11.2023 10:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv

Somali açıklarında bir yük gemisinin, korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi. İranlı bir iş insanı olan Beşir Saeed Osman, basına yaptığı açıklamada, Somali'nin Putland bölgesi açıklarında kendilerine ait bir yük gemisinin kaçırıldığı bilgisini paylaştı. 400 BİN DOLAR FİDYE İSTENDİ Gemide, Somalili ve İranlılardan oluşan 16 kişilik mürettebatın bulunduğunu kaydeden Osman, geminin ve mürettebatın serbest bırakılması için korsanların 400 bin dolar fidye talep ettiğini belirtti. Puntland Eyaleti Polis Müdürü Muumin Abdi Shire, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemi ve mürettebatın kurtarılması için güvenlik güçlerinin çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Somali'de korsanlar, 2017'ye kadar yük gemilerine saldırı düzenleyip, fidye için kaçırırken bu tarihten itibaren korsan saldırılarda düşüş kaydedildi.