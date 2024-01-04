Somali açıklarında yük gemisine saldırı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Somali açıklarında Liberya bandıralı bir yük gemisine 5-6 kişilik bir silahlı grubun saldırı düzenlediğini bildirdi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Somali açıklarında Liberya bandıralı bir yük gemisine 5-6 kişilik bir silahlı grubun saldırı düzenlediğini bildirdi.

Somali’nin Eyl kenti açıklarında yük gemisine saldırı düzenledi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Bahrey’ne giden Liberya bandıralı gemiye 5-6 kişilik bir silahlı grubun çıktığını aktardı.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, "Somali'nin Eyl kentinin 460 mil doğusunda 5 ila 6 silahlı kişinin bir ticari gemiye bindiğine dair bir rapor alındı" denildi.

Gemide kaç mürettebatın olduğu ve sağlık durumları henüz bilinmiyor.