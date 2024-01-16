Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada ödül gibi ceza!

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası adli para cezasına çevrilen Mahmud, 27 bin 300 lira para cezası ödeyecek.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında karar çıktı.

Motokuryenin ölümüne sebep olan Mahmud hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak Mahmud'un hapis cezası adli para cezasına çevrilerek 27 bin 300 lira para cezası ödemesine karar verildi. Mahmud hakkında ayrıca, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınması kararı çıktı.

Mahmud'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ise yurt dışına kaçtı.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı ve 6 yıla kadar hapsi istendi. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud serbest bırakılmıştı.