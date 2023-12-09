Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun kaçışındaki skandal ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü ve şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedürlerin işletildiğini duyurdu. Olayla ilgili bilirkişi raporuna ulaşan Ozan Gündoğdu, "Adam tarifeli uçakla yurtdışına kaçıyor. Göz göre göre bir cinayet sanığını salıveriyorlar. Üstelik katili saldıkları sırada Yunus Emre Göçer yoğun bakımda entübe. Çok büyük bir skandal bu!” sözlerine yer verdi.

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta kaçtığı anlaşılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30.11.2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde; bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘taksirle yaralama’ suçundan derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Yunus Emre Göçer’in yaralanması ve suçun niteliği, kusura ilişkin ilk tespitler dikkate alınarak şüpheli Mohamed Hassan Seikh Mohamud’un aynı gün ifadesi alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

06.12.2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in vefat etmesi üzerine, suç vasfının değişmesi sebebiyle şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gözaltı talimatı verilmiştir.

Şüphelinin yurt dışına 02.12.2023 tarihinde çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08.12.2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için adli tıp kurumundan rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya platformu X’ten konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, mesajında şunları söyledi:

“Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Somali CB’nın oğlunun çarptığı Yunus Emre Göçer’in ölümü sürpriz değildi. Entübe haldeydi, yoğun bakımdaydı.



30 Kasım’da suçun vasfına taksirle yaralama deniyor. Bu esnada Yunus Emre Göçer Samatya Hastanesi’nde yoğun bakımda, entübe halde. Hayati riski çok yüksek.

Aynı gün… https://t.co/aicdnXBJbr pic.twitter.com/R3l8MU2tok — Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) December 8, 2023

ALELACELE SALIVERİLMİŞ

BirGün yazarı Ozan Gündoğdu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın bilirkişi raporuna ulaştığını ve bazı çarpıcı detayları açıkladı.

Gazeteci Ozan Gündoğdu’nun paylaşımı şöyle:

“Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hassan Sheikh Mohamud’un karıştığı kazanın bilirkişi raporuna ulaştım. Rapora göre merhum Yunus Emre Göçer’in suçu yok, Somali CB’nın oğlu asli kusurlu. İşlenen suçun adı “Taksirle Cinayet”. Fakat rapor olaydan 8 gün sonra yazılıyor. Bu esnada savcı katili alelacele saldığı için katil kaçıp gidiyor. Üstelik yurtdışına çıkış yasağı bile yok. Adam tarifeli uçakla yurtdışına kaçıyor. Göz göre göre bir cinayet sanığını salıveriyorlar. Üstelik katili saldıkları sırada Yunus Emre Göçer yoğun bakımda entübe. Çok büyük bir skandal bu!”

"GÖZALTI KARARI ÖLÜMDEN 2 GÜN SONRA ANCAK ÇIKMIŞ"

Gazeteci Alican Uludağ ise, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ile ilgili açıklama geldi. Gözaltı kararı kazadan 6 gün, ölümden ise 2 gün sonra ancak çıkmış" dedi.