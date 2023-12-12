Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun ölümüne sebep olduğu kuryenin eşi, Müge Anlı’nın programına kabul edilmemiş

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud’un çarparak ölümüne sebep olduğu Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, iktidara yakınlığı ile bilinen ATV'de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvuru yaptığını ancak bunun kabul edilmediğini söyledi.

İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hassan Shekh Mohamud’un çarparak ölümüne sebep olduğu Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, iktidara yakınlığı ile bilinen ATV'de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvuru yaptığını ancak programa kabul edilmediğini öne sürdü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kazanın ardından Göçer’in ailesi olayı aydınlatabilmek için iktidara yakın yayın organı ATV’deki “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvuru yaptı. Ancak bu talepleri kabul edilmedi.

Öznur Göçer, “Konuyla ilgili başvuru yapmıştım. Ancak bana ‘Medyaya düşsün sizi kabul edeceğiz’ dediler. Olay görünür olmaya başladıktan sonra tekrar aradım ancak olayın ‘Taksirli bir kaza’ olduğunu ve bizi yayına kabul edemeyeceklerini söylediler. Televizyon programının etkili olabileceğini düşündüm. Eşimle bazen biz de o programı izliyorduk. Görüntülere ulaşamadığımız için yardım istedik ancak ne yazık ki bu talebimiz kabul görmedi” ifadelerini kullandı.