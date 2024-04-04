Somali'de bombalı saldırı: 1'i Türk 2 ölü

Somali'de bombalı saldırıda biri Türk vatandaşı 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti.

Somali'de yol kenarına döşenen bombanın insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırada infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Somali'de çalışma yürüten Nakşibendi tarikatına yakın Safa Vakfı'nın temsilcisi Rıdvan Yılmaz, patlamanın yardım çalışması esnasında yaşandığını belirtti.

Yılmaz, "Mülteci kampında yardım çalışması yürütüyorduk ve diğer aracımız gelirken patlama yaşandı" dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 yardım çalışanı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.