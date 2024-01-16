Somali'de intihar saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti
Somali'de başkentin Hamarweyne bölgesinde bir kafede intihar yeleği giyen şahıs üzerindeki bombayı patlattı. Patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar eylemi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, başkentin Hamarweyne bölgesinde yer alan bir kafede, intihar yeleği giyen bir kişi üzerindeki bombayı patlattı.
Patlama sonucu olay yerindeki en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına aldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Sıradaki Haber