Somali'de intihar saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti

Somali'de başkentin Hamarweyne bölgesinde bir kafede intihar yeleği giyen şahıs üzerindeki bombayı patlattı. Patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dünya 16.01.2024 13:31 Giriş: 16.01.2024 13:31

Güncelleme: 16.01.2024 13:34 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv

Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar eylemi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, başkentin Hamarweyne bölgesinde yer alan bir kafede, intihar yeleği giyen bir kişi üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonucu olay yerindeki en az 3 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.