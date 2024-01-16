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Somali'de intihar saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti

Somali'de başkentin Hamarweyne bölgesinde bir kafede intihar yeleği giyen şahıs üzerindeki bombayı patlattı. Patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dünya
  • 16.01.2024 13:31
  • Giriş: 16.01.2024 13:31
  • Güncelleme: 16.01.2024 13:34
Kaynak: AA
Somali'de intihar saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA / Arşiv

Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar eylemi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, başkentin Hamarweyne bölgesinde yer alan bir kafede, intihar yeleği giyen bir kişi üzerindeki bombayı patlattı.

Patlama sonucu olay yerindeki en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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