Sömürge dönemi anıtları göstericilerin hedefi oldu

Dış Haberler

Avustralya'da göstericiler, tartışmalı Avustralya Günü'nden bir gün önce, ülkenin sömürgecilik geçmişini simgeleyen iki anıtı tahrip etti. Melbourne kentinde göstericiler, ünlü İngiliz kaşif James Cook ile Avustralya'daki 6 eyaletten ikisine adı verilen ve ülkedeki kolonileri uzun süre kontrolü altında tutan Kraliçe Victoria'nın anıtına zarar verdi.

Cook'un heykelinin ayak bileklerini kesen göstericiler, heykelin üzerine sprey boyayla "Koloni düşecek" yazdı. Göstericiler, Kraliçe Victoria'nın anıtını da kırmızıya boyadı. Geçen yıllarda da Avustralya benzer protestolara sahne olnuştu. Yerli halk Aborjinler, 1788'den bu yana binlerce yerlinin katledildiğini, yıllarca ayrımcılık ve baskıya maruz kaldıklarını savunarak 26 Ocak’ın "İstila Günü" olarak kabul edilmesi talebinde bulunuyor.