Sömürgeci anlayış yaşamı yok etti

MMO Ankara Şube Genel Kurulu’nda konuşan Emin Koramaz, ülkede büyük bir tarihsel eşikten geçildiğini belirtti. Koramaz “Sömürge madenciliği ile yalnızca doğamız değil, yaşamlarımız da katledildi” dedi.

BirGün ANKARA

TMMOB’ye bağlı Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) Ankara ve İstanbul şubeleri olağan genel kurulları dün başladı.

Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve Makina Mühendisi Emin Koramaz’ın konuşmasıyla başladı. İki yıllık çalışma dönemini değerlendiren Koramaz, “Yaşadığımız sorunlar yetmiyormuş gibi bir de ölümle sınandık” dedi.

UMUDU SÖKÜP ATAMAYACAKLAR

Göz göre göre gelen felakete ilişkin konuşan Koramaz, “Her dilekçemizde, her açıklamamızda İliç sahasında yaşanabilecek heyelanı defaatle vurgulamamıza karşın; ne Bakanlık ne yerel idare ne de Mahkemece uyarılarımız dikkate alınmadı. Bugün yaşanan felakete göz göre göre yol verildi. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Çöpler Kompleks Maden İşletmesi’nde gerçekleştirilen sömürge madenciliği ile yalnızca doğamız ve kaynaklarımız değil, yaşamlarımız da katledildi” ifadelerini kullandı. Koramaz, “Bir felaket iktidarıyla geçiyor yıllarımız “13 Şubatta İliç’te yaşadığımız çevre felaketi bu kötülüğün, bu yağmanın en son örneği olmuştur” dedi.

Ülke olarak, büyük bir tarihsel eşikten geçildiğini kaydeden Koramaz, “Özellikle 2023 seçimleriyle bildiğimiz anlamda Cumhuriyet’in topyekûn tasfiyesine şahit olduk. ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olmak, eşit, adil ve gerçekten bağımsız bir ülke inşası için kurulan Cumhuriyet’in tüm kurucu değerleri bugün yerle bir edilmiş halde” diye konuştu.

Koramaz, son olarak şöyle devam etti: “Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl saldırırlarsa saldırsınlar bu umudu bizden asla söküp alamayacaklar. Tek adam rejiminin geriletilmesi için mücadele yolu bizler için akıldan, bilimden ve emekten geçiyor. Yaşam alanlarımızın, yaşam hakkımızın elimizden parça parça alınmasına seyirci kalamayız.”

MÜHENDİSLİK

DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ

Genel Kurul’da konuşan MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de konuşmasında ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz koşullarını ve iki yıllık çalışma dönemini değerlendirdi. Yener, imalat sanayinin iki yıllık hormonlu büyümeden sonra yıllardır olduğu gibi Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payının düşmeye devam ederek yerinde saydığını belirtti. Yener şu ifadeleri kullandı: “Türk Lirasının daha da değersizleştiğini, enflasyonun yukarılara sıçradığını, büyüyen bütçe açıkları, faiz ödemeleri ve ödenek üstü hesapsız harcamalar ile kamu ve özel sektör borçlarının büyük boyutlara ulaştığını, döviz kuru-faiz-enflasyon üçlü sarmalı ile yağmacı rant ekonomisinin ülkemiz ve halkımızın yoksullaşmasına, geleceğimizin karartılmasına yol açtığını görüyoruz.”

AKP iktidarları döneminde ülkenin sanayisizleştirildiğine de dikkat çeken Yener, “Tarımı mahvetmiş, mühendisliği değersizleştirmiştir” diye konuştu.

Yener son olarak şunları aktardı: “Bilim ve tekniğin gereklerine uyulmadığından afetler felaketlere dönüşmüş; depremlerin, yanlış yapılaşmanın, orman yangınlarının, sellerin neden olduğu felaketlerde iktidarın sunduğu trajik “çözüm”, kredi açıp borçlandırmak, zedelerin çoğunun alamayacağı evleri satmak, banka borçlarını vb. birkaç ay ertelemek; önlemsizliği ‘ilahi takdir’ ve benzeri dini telkinlerle meşrulaştırmaya çalışmaktan ibarettir. Ülke-halk-kamu yararı ilkesini ana eksen olarak kabul eden; mesleki ve demokratik mücadeleyi bütünlüklü bir şekilde yürüten çalışma anlayışımızın sürekliliğini hep birlikte sağlamalıyız. Mühendisliğin toplumsal işlevlerini; tasarımcı, inşacı, kurucu, yapıcı, onarıcı, yenileyici misyonunun egemen olması için uğraş vermeye devam etmeliyiz.”

MMO İstanbul Şubesi’nin 36’ncı dönem Genel Kurulu dün Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu ve Şube Sekreteri Ahmet Akçakaya’nın konuşmalarıyla başladı. Ardından Genel Kurul MMO Şişli Temsilcilik YK üyesi Mehmet Yiğit Özgenç, Bakırköy YK üyesi Nazlı Uncu ve Erkan Sarıoğlu’nun konuşmalarıyla devam etti. MMO, bugün Şube Seçimleri için İstanbul Kartal’da bulunan Makine Hangar’da bir araya gelecek.