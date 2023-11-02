Sömürgeci şiddetten dolayı ‘çok üzgünmüş’

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İngiltere Kralı 3. Charles, Kenyalıların İngiliz sömürge yönetimine karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesi sırasında maruz kaldıkları şiddet eylemlerinden dolayı “büyük üzüntü ve derin pişmanlık” duyduğunu söyledi.

Kenya’ya resmi ziyarette bulunan Kral Charles, yaşananlardan dolayı açıkça özür dilemedi. Kenya İnsan Hakları Komisyonu'nun (KHRC) tahminlerine göre, 1952-1960 yılları arasında Kenya'nın merkezinde yaşanan Mau Mau isyanı sırasında yaklaşık 90 bin Kenyalı öldürüldü ya da sakat kaldı ve bu sırada 160 bin kişi gözaltına alındı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise “Yaşatılan ölüm, yaralanma ve acıların telafisi için çaba sarf edilmiş olsa da, tam tazminata ulaşmak için yapılması gereken daha çok şey var” ifadeleriyle “tam özür beklediklerini” ima etti. İngiltere daha önce de bu ihlallerden duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, ancak 2013 yılında sadece 20 milyon pound (24 milyon dolar) tazminat ödemeyi kabul etmişti.