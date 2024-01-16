Sömürüyü zirveye taşıyacaklar

54. Dünya Ekonomik Forumu, Davos'ta protestolarla başladı. Zirvenin ana teması "Güvenin yeniden inşası". 800 şirket zirvede yeni pazar arayacak.

Haber Merkezi

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başladı. Dünyanın en varlıklı, ünlü ve iş dünyasının liderlerinin katıldığı zirveye, 120 ülkeden 2 bin 800'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.

Davos'taki zirvenin ana konuları arasında enerji dönüşümü, küreselleşme, üretken yapay zeka, kurumları güçlendirme, popülizmin yükselişi ve teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, dijitalleşme endüstriyel stratejiler, borç, yeni yüksek faiz gerçeği, istihdam, gelir eşitsizliği, sosyal hareketlilik, modern arz yönlü ekonomi, cinsiyet eşitliği ve sürdürebilirlik gibi başlıklar olacak.

Ayrıca zirvede enerji dönüşümü, yapay zeka, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilecek seçimler, olası salgın hastalık ve siber saldırılar gibi konular da önemli başlıklar arasında yer alacak.

Toplantılarda, insani iklim, sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadelede ortak uluslararası eylemin önemini vurgulamak için "Güvenin yeniden inşasının" gerekliliği ele alınacak.

Son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması ve Kızıldeniz'deki silahlı çatışmalar dünya genelinde jeopolitik riskleri artırırken, bu risklerin iş dünyası üzerindeki etkileri de Davos'ta masaya yatırılacak.

40'DAN FAZLA ÜLKE

Zirvede 40'tan fazla ülke, devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edilecek

Çin Başbakanı Li Çiang, Davos'ta ABD'nin ülkesine karşı teknoloji konusunda baskısını ve Pekin'in Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına yönelik arabulucu rolünü anlatacak.

AA'nın haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı WEF'in son iki yıllık toplantısına damgasını vururken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin toplantıya katılıp bir konuşma yapması bekleniyor. 800'den fazla çok uluslu şirketin üst düzey yetkililerinin (CEO) zirvede yeni pazar arayışında olması bekleniyor.

ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ

"Baş Ekonomist Görünüm Raporu 2024" raporu da toplantılar öncesi açıklandı. Buna göre küresel ekonomi için beklentilerin "durgun" olmaya devam ettiği belirtilerek, küresel ekonominin yüksek enflasyon sonrası sıkı finansal koşullar, jeopolitik anlaşmazlıklar ve yapay zeka (AI-YP) alanındaki hızlı ilerlemelerden kaynaklanan sıkıntılarla mücadeleye devam ettiği aktarıldı.

Başekonomistlerin yüzde 56'sı küresel ekonominin bu yıl zayıflamasını beklerken, Avrupa'nın zayıf bir ekonomik büyüme göstereceği tahmininde bulundu. Ankete katılanların yüzde 70'i enflasyon oranlarının bu yıl düşeceğini tahmin ederken, finansal koşulların sıkılığının devam edeceği de ekonomistlerin beklentileri içerisinde yer aldı.