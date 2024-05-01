Son 1 günde iki kadını evli olduğu erkekler öldürdü

Haber Merkezi

Erkek şiddeti her geçen gün artıyor. Son 24 saat içinde Samsun’da Gülcan Güneş, birlikte yaşadığı Ertuğrul T. tarafından, Maraş’ta Nazlı Tepedir evli olduğu Mehmet Tepedir tarafından öldürüldü. Aydın’da da Ayşe Kayaoğlu boşanmak istediği Emrah Kayaoğlu tarafından yaralandı. Samsun’un Atakum İlçesi’nde Ertuğrul T., bir çocukları olan Gülcan Güneş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul T., Güneş’i tabancayla vurarak öldürüp, küçük çocuğu da alıp kaçtı. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri Gülcan’ın cansız bedenini bulurken, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Ertuğrul T. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Maraş’ın Türkoğlu ilçesinde ise Nazlı Tepedir evli olduğu Mehmet Tepedir, tarafından öldürüldü. Mehmet Tepedir ise jandarma tarafından gözaltına alındı

Aydın Nazilli’de ise Ayşe Kayaoğlu boşanmak istediği Emrah Kayaoğlu tarafından bıçaklandı. Kayaoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.