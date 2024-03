Son 1 yılda 3 bin genç öğrenci kadına burs desteği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, ‘Büyüt Hayallerini' projesiyle 2023-2024 öğretim yılında 3 bin öğrenci genç kadına burs desteği verdiklerini söyledi.

İlayda KAYA

İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan ‘Büyüt Hayallerini’ projesinin ‘İlham Veren Adımlar Buluşması’ kapsamında bugün bir panel düzenlendi. Projeyi hayata geçiren Dilek İmamoğlu, projenin 3. yılına girdiğini ve proje kapsamında 2023-2024 öğretim yılında 3 bin üniversiteli genç kadına burs desteği sağladıklarını açıkladı.

Ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamda cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen ‘İlham Veren Adımlar Buluşması’nın ikincisi bugün İstanbul Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Yer Bilimci Prof. Dr Naci Görür, kadın muhtarlar ve İBB kadın yöneticileri katıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı Dilek İmamoğlu yaptı. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Dilek İmamoğlu, projeyi anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Vakfı ile Büyüt Hayallerini projesine başladığımızda bizim de hayalimiz kadınların özgür ve eşit olduğu, geleceğe şekil verdiği bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmaktı. Kız çocuklarının eğitimine destek olarak hayallerindeki geleceğe ulaşmalarını sağlamaktı. Projemizin üçüncü yılında sizlerin de desteğiyle 3 bin üniversiteli genç kadına burs desteği vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece burs vermekle kalmıyor, etkinliklerle, atölyelerle, staj olanaklarıyla bursiyerlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Genç kadınların güçlenmesine, kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak, bursiyerlerimizin başarılarını görmek bizlere gurur veriyor. Amacımız; öğrenci yurdu da açarak öğrencilerin barınma sorunlarını da çözebilmek ve çok daha fazla genç kadına eşitlik ve emek mücadelelerinde destek olabilmek.

"BİRLİKTE ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Bugüne kadar projemize destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin katkıları olmasa, Büyüt Hayallerini projesini üç yıl içerisinde buralara getiremezdik. Birlikte çok daha iyilerini yapacağımızdan da hiç kuşkum yok. Çünkü kadınlar el ele verdiğinde çok büyük başarılara imza atar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizlere kadın olmanın güzelliğini, birlik ve beraberliğimizin gücünü, eşitlik mücadelemizin derin anlamını her yıl bir kez daha hatırlatıyor, biz bu mücadeleyi bir gün değil yılın her günü veriyoruz aslında. Kadınların önündeki engelleri hep birlikte kaldıracağız, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, kadın hak ve özgürlüklerini temin edeceğiz."

EKREM İMAMOĞLU: BİR SOSYAL DAYANIŞMA HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu da projenin dayanışma esasına dayandığını söyledi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Büyüt Hayallerini projesi İstanbul Vakfı çatısı altında, değerli eşim Dilek Kaya İmamoğlu’nun öncülüğünde 2021 yılında hayata geçti. Geçtiğimiz 3 yılda proje o kadar çok yol kat etti, o kadar büyüdü ki gurur duymamak elde değil. Dayanışma esasına dayanan proje birçok kişiden destek gördü ve bir sosyal dayanışma hareketine dönüştü. Binlerce genç kızın okuma, çağdaş eğitime kavuşma hayaline katkıda bulunmak hiç kuşkusuz mutlulukların en büyüğü. Büyüt Hayallerini projesini diğer benzeri projelerden ayıran en önemli şey nedir biliyor musunuz?

Sadece bir burs programı olmaması. Bursiyerler her açıdan desteklenerek çeşitli alanlarda etkinlikler, eğitimler, buluşmalar düzenleniyor. Hayata hazırlanırken her anlarında yanlarında olmaya özen gösteriliyor. Gençlerimize iş hayatına hazırlanmaları için eğitimler veriliyor ve İBB iştirak şirketlerine ziyaretler gerçekleştiriliyor. Böylece öğrencilerimiz saha deneyimi kazanma fırsatına da sahip oluyor. Ayrıca ek gelir elde etmelerine olanak sağlamak için Kültür AŞ iş birliği ile Büyüt Hayallerini çatısı altında bir istihdam çalışması da yürütülüyor. Dahası yıl içinde düzenlenen eğitim atölyeleriyle kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Bu tür çalışmalarla burs alan öğrencilerimize her alanda destek olurken kendi aralarında iletişim kuracakları bir dayanışma ve paylaşım ağı da oluşturuldu. Sürekli diyalog halinde olan Büyüt Hayallerini ailesi çok daha sıkı, çok daha kuvvetli bağlarla birbirlerine bağlanıyor. Proje sadece burs alan gençlerle de sınırlı kalmıyor. Yapılan etkinlikler ve ziyaretler aracılığıyla geniş kitlelerle buluşuyor. Büyüt Hayallerini artık büyük bir sosyal dayanışma hareketine dönüştü."

Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti: "'Dayanışma Sahnede Büyüyor' adlı etkinlikten elde edilen gelir, depremzede üniversiteli kız öğrencilerimize eğitim bursu olması için Büyüt Hayallerini projesine bağışlandı. Projenin ilk meyvesi olan İlham Veren Adımlar kitabının satışından elde edilen gelir ve bağışçıların destekleriyle 2023-2024 öğretim yılında 3 bin üniversiteli kız öğrenciye Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu desteği sağlandı. Projeden yararlanan genç kızlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Çünkü biz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle geleceği karşılamak istiyoruz.”

Konuşmaların ardından Türkiye Satranç Şampiyonu Kübra Öztürk Örenli, Girişimci & Yazılımcı Dilek Duman, Girişimci & İş İnsanı Ayşegül Taşkıran, Yazar Sevim İpek Ongun ve İtfaiye Eri Hilal Nur Kulu sahneye çıktı. Panelistler, sosyal ve kültürel engelleri aşma hikayeleri ile başarıya ulaşmak için verdikleri mücadeleleri anlattı.