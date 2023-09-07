Son 2 haftada 6 sanatçıya gözaltı

Kültür Sanat Servisi

Sanat Özgürlüğü’nü İzleme Platformu, 15-31 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de Sanatsal İfade Özgürlüğü Raporu’nu yayımladı. Ağustos ayının son iki haftasında sanatçılara yönelik gözaltılar ön plana çıktı. Altı sanatçı gözaltına alınırken sanatsal idare pozisyonlarına yapılan atamaların siyasi yönü de tartışılan bir diğer konu oldu. Öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

• İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Heijan, BIG ve CAC olarak bilinen üç rap şarkıcısı gözaltına alındı.

• Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS), Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Tamer Karadağlı‘nın atanmasına ilişkin açıklamasında atamanın liyakaten değil siyaseten yapıldığı vurgulandı.

• Oyuncu Leyla Tanlar’ın bikinili fotoğrafı sonrası TRT’nin yeni dizisi Selahaddin Eyyubi’deki rolünden olduğu öne sürüldü.