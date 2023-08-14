Son 24 saatte 5 silahlı saldırı olayı yaşandı

Bireysel silahlanmaya bağlı olaylarda artış yaşanıyor. Türkiye’de son 24 saatte 4 kentteki 5 farklı semtte silahlı saldırı yaşandı. Yedi kişi yaralandı, bir kişi öldü.

Haber Merkezi

Bireysel silahlanma artan bir güvenlik zafiyetine dönüşürken ülkenin her köşesinden silahlı saldırı ve cinayet haberlerine bir yenisi ekleniyor. Bu olayların son örneği; Sivas, Samsun ve Rize ile İstanbul’un Maltepe ve Avcılar semtlerinde yaşandı. Son 24 saatte dört ayrı ketteki 5 farklı noktada yaşanan silahlanma olaylarında yedi kişi yaralandı, bir kişi ise yaşamını yitirdi.

•İstanbul Maltepe’de yaşanan silahlı saldırıda kimliği belirlenemeyen şüpheli, alacak verecek tartışması yaşadığı şahsın bulunduğu tekel bayi önüne gelerek ateş açtı. Açılan 6 el ateşte Şaban A., Muhammet B. ve Coşkun T. kurşunların hedefi oldu. Bacaklarından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

•İstanbul Avcılar’da dört katlı bir apartmanın bahçe katındaki daireye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar koltuklara isabet ederken, şans eseri evdeki 5 kişiden yaralanan olmadı. Dairede yaşayanlar ise saldırının alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden yakınları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

•Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, 3 kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Saldırı sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

•Samsun’un Çarşamba ilçesinde Kirazlıkçay Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda ise bir kişi yaralandı. Husumetli olduğu Ş.M. tarafından saldırıya uğrayan E.T., bacaklarından yaralandı. Yaralı, arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

•Rize’de de Selim Bostan isimli bir genç, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı Ekrem Orhon Mahallesi’nde gerçekleşti. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Bostan, hayatını kaybetti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemesinin ardından Bostan’ın cenazesi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıda kullanılan aracı terk edilmiş halde buldu. Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları baskınlarda 2 kişiyi gözaltına alırken 2 kişinin arandığını bildirdi.