Son 48 saatte 12 silahlı saldırı olayı yaşandı

Haber Merkezi

İktidarın cezasızlık politikası ve almadığı önlemler bireysel silahlanmayı her geçen gün artırarak güvenlik sorununu gözler önüne seriyor. Son 48 saatte en az 12 silahlı olay yaşandı. Onlarca kişinin yaralandığı ve öldüğü olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

• İzmir'in Buca ilçesinde 17 yaşındaki Yusuf Demir, sokaktan geçen araçtan açılan ateş sonucu başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir kurtarılamadı. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

• Aydın Söke’de bir eve silahla ateş açıldı Olay sonrası jandarma ekipleri harekete geçti. Ateş eden kişi gözaltına alındı.

• Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

• İstanbul Ataşehir’de motosikletli 2 kişi, bir iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda iş yeri sahibi ve içeride bulunan bir kişi yaralandı.