Son 48 saatte en az 10 silahlı olay yaşandı

Haber Merkezi

Bireysel silahlanmanın her geçen gün arttığı ülkede güvenlik sorunu dikkat çekiyor. Son 48 saatte en az 10 silahlı olay yaşandı. Kentlerdeki silahlı olaylarla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken onlarca yurttaş ya hayatını kaybetti ya da yaralandı. Yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

• Antep’te gürültü yapan çocukları uyaran Nejdet Kaya, çıkan kavgada komşusu Müslüm A. tarafından öldürüldü.

• İstanbul Avcılar’da gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda, iş yerinin önünde bekleyen bir kişi hayatını kaybetti.

• Adana’da taksiye binen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

• İzmir Bornova’da yan yana eğlence mekânlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı olayda, 1 kişi bacağından vuruldu.