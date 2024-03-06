Son ankette dikkat çeken erime: AKP'nin oyları başka partiye gitti
MetroPOLL Araştırma'nın, şubat ayı anketinde katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Anket sonuçlarında AKP birinci sırada CHP ise ikinci sırada yer aldı. Ayrıca ankette AKP'deki düşüşe dikkat çekildi. AKP’den Yeniden Refah Partisi'ne yüzde 2’lik geçiş söz konusu olduğu belirtildi.
MetroPOLL Araştırma 20-21 Şubat 2024 tarihleri arasında, Türkiye genelinde bin 770 kişi ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı.
Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Anket sonuçlarına göre, yüzde 23,9 AKP birinci sırada yer alırken CHP yüzde 18,2 ile ikinci sırada yer aldı.
Ankette AKP'nin oylarının Yeniden Refah Partisi'ne kaydığı belirtildi. Anket sonuçlarına "AK Parti’den YRP’ye yönelen oylar AK Parti’de 2 puanlık azalmaya YRP’de ise artışa yol açmıştır" notu düşüldü.
MetroPOLL'ün anket sonuçları şöyle:
AKP: Yüzde 23,9
CHP: Yüzde 18,2
DEM: Yüzde 8,3
İYİ Parti: Yüzde 6,7
MHP: Yüzde 6,1
YRP: Yüzde 4,2
Zafer Partisi: Yüzde 1,4
TİP: Yüzde 1,3
AK Parti’den YRP’ye yönelen oylar AK Parti’de 2 puanlık azalmaya YRP’de ise artışa yol açmıştır.— MetroPOLL Araştırma (@metropoll) March 6, 2024