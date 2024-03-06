Son ankette dikkat çeken erime: AKP'nin oyları başka partiye gitti

MetroPOLL Araştırma'nın, şubat ayı anketinde katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Anket sonuçlarında AKP birinci sırada CHP ise ikinci sırada yer aldı. Ayrıca ankette AKP'deki düşüşe dikkat çekildi. AKP’den Yeniden Refah Partisi'ne yüzde 2’lik geçiş söz konusu olduğu belirtildi.

Siyaset 06.03.2024 11:58 Giriş: 06.03.2024 11:58

Güncelleme: 06.03.2024 12:12 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos