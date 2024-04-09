Son bir günde toplamda 54 göçmen alıkonuldu

Haber Merkezi

Ülke genelinde yapılan çalışmalar kapsamında bir günde toplamda 54 göçmen alıkonuldu. Hatay'da, yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 26 göçmen alıkonulurken, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen M.S. ve S.N. isimli iki göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Alıkonulan 26 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aynı zamanda Edirne’de gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 göçmen alıkonuldu. Göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise 7 göçmen alıkonuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 göçmen alıkonulurken sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderildikleri öğrenildi.

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına geri itilen lastik bottaki 36 göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.