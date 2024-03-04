Son iki günde 12 silahlı saldırı olayı yaşandı

Haber Merkezi

Bireysel silahlanma her geçen gün artarak güvenlik zafiyetini artırıyor.

Son olarak birçok kentte en az 12 silahlı saldırı olayları yaşandı. Ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olaylarla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Son 48 saatte yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

• İstanbul Bakırköy’de oto yıkama çalışanlarıyla tartışan şüpheli, akşam saatlerinde aynı oto yıkamacıya gelerek silahla rastgele ateş etti. Olayda ölen olmazken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

• Kütahya’da husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 43 yaşındaki Hakan Zengin hayatını kaybetti, 1 kişi keserle yaralandı.

• İstanbul Sultangazi’de kiraladıkları cip içerisinden otomatik silahla rastgele havaya ateş açan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaçtıkları sırada araçlarıyla kaza yapan şüpheliler, cipte silah ve bir miktar fişeği bırakıp kayıplara kaçtı.

• İstanbul Sultangazi’de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi. İki şüpheli yakalandı. Öte yandan silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber’in dayısının hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi.