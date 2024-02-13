Son İstanbul anketi: DEM Parti ve Yeniden Refah'ın oy oranları kaç?

ORC’nin son anketine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yarışında AKP’li Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında 1,2 puan fark var. Kararsızların damga vurduğu ankette DEM Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oylar da dikkat çekti.

ORC Araştırma İBB seçimlerine ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı. 10-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 3 bin 920 kişiyle bilgisayar destekli telefonla görüşülerek yapıldı. Anketin finans kaynağıysa açıklanmadı.

KURUM KIL PAYI ÖNDE

Açıklanan ankete göreyse Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Murat Kurum, İBB’nin mevcut belediye başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 1,2 puan önünde. DEM Partisi adaylarının ile AKP'yle anlaşamadığı için seçime giren Yeniden Refah Partisi adayının oyları da dikkat çekti. Ankette, Zafer Partisi adayının İYİ Parti adayını geçmesi de dikkat çekti.

Buna göre anket sonuçları şöyle:

AKP adayı Murat Kurum: Yüzde 37,7

CHP adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 36,5

DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni: Yüzde 6,8

Zafer Parti adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3,7

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 3,6

Yeniden Refah adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,9

Diğer: Yüzde 1,7

Kararsız: Yüzde 7,1

ORC’NİN 14 MAYIS TAHMİNİ

ORC Araştırma, 12 Mayıs’ta yayınladığı anketlerinde, 14 Mayıs 2023 seçimleri için cumhurbaşkanlığı oy tercihlerine dair Millet İttifakı adayı CHP lider iKemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,3, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 2.8 ve seçime 3 gün kala çekilen, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yüzde 1.3 şeklinde bir oy dağılımı açıklamıştı. Seçimde ise kesin Kılıçdaroğlu yüzde 45; Erdoğan yüzde 49,2; Oğan yüzde 5,2 oranında oy almıştı. İkinci turda da Erdoğan yüzde 52 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.